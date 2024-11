Stars James Van Der Beek: Tief gerührt von Genesungswünschen

Bang Showbiz | 11.11.2024, 11:00 Uhr

Der 'Dawson's Creek'-Star machte kürzlich seine Krebsdiagnose öffentlich.

James Van Der Beek ist überwältigt von der Unterstützung, die er seit der Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose erhalten hat.

Der US-Schauspieler enthüllte kürzlich, dass bei ihm Darmkrebs diagnostiziert wurde. Das habe ihn „viel Energie“ gekostet. „Ich bin ein Empath. Ich kümmere mich gerne um alle. Ich bin ein Versorger und besonders zu diesem Zeitpunkt habe ich versucht, Superman zu sein und es allen Menschen recht zu machen und ein Vater und ein Versorger zu sein. Und so war es wirklich schwierig, es den Leuten, meinem Vater, meinen Geschwistern und meinen Kindern zu sagen“, gesteht er im Gespräch mit ‚People‘.

Der ‚Dawson’s Creek‘-Darsteller bemühte sich, so positiv wie möglich zu bleiben, als er die tragischen Neuigkeiten bekannt gab. „Ich bin einfach mit der Einstellung an die Sache herangegangen, dass es heilbar ist. Ich kann damit umgehen, aber so ist es nun mal“, fügt er hinzu.

Die Reaktion seiner Freunde und Familie habe ihn zutiefst gerührt. „Es war unglaublich. Ich bin nie der Mensch, der um Hilfe bittet – niemals. Das liegt nicht in meiner DNA. Und bis zur Krebsdiagnose dachte ich, dass das so gut war. Die Art und Weise, wie Freunde aufgetaucht sind, war eine so schöne Erfahrung – und ich hätte sonst nie gesehen, wie sehr sich die Menschen um mich sorgen“, offenbart der Star.

Der 47-Jährige hat Genesungswünsche aus der ganzen Welt von seinen Fans erhalten. „Wenn Menschen mir ihre Unterstützung anbieten und mir einfach sagen, dass sie an mich denken, bedeutet das die Welt“, zeigt er sich dankbar.