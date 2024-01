Stars Jamie Dornan: Er trauert jeden Tag

07.01.2024

Für Jamie Dornan ist Trauer „ein sehr alltäglicher Teil“ des Lebens.

Der 41-jährige ‚Tourist‘-Schauspieler hat mit vielen Verlusten von Angehörigen zu kämpfen, insbesondere mit dem Tod seiner Mutter Lorna, die an Krebs starb, als der Schauspieler gerade einmal 16 Jahre alt war. Nach dem Tod seines Vaters Jim im Jahr 2021 fühlte sich Jamie wie ein „Waisenkind“.

Dem ‚Radio Times‘-Magazin sagte er: „Nicht nur das, sondern auch andere schreckliche Verluste, als ich jünger war. Ich habe wahrscheinlich mehr erlebt als der Durchschnitt und es hat mich in vielerlei Hinsicht gestärkt. Ich würde es niemandem wünschen, aber ich denke, es gibt etwas, das einen ermutigt, wenn man einen solchen Verlust erlebt.“ Der ‚Fifty Shades‘-Star hat jedoch von seinem Vater gelernt, sich nicht von seiner Trauer bestimmen zu lassen, auch wenn es nicht einfach war. Er erklärte: „Mein Vater sagte zu mir, als meine Mutter starb: ‚Du kannst nicht zulassen, dass der Tod deiner Mutter das ist, was dich definiert.‘ Und ich habe versucht, das nicht zu tun – auch wenn ich innerlich denke, dass es das auf viele verschiedene Arten tut. Dadurch bin ich die Person, die ich bin. Aber es sollte nicht das sein, was einen ausmacht. Ich wollte nie, dass die Leute Mitleid mit mir haben. Und ich bin mir sicher, dass viele Leute das haben. Sicherlich haben viele Mütter meiner Freunde im Laufe der Jahre darüber gesprochen, wie traurig das ist. Aber ich sage: ‚Du musst immer noch jeden Tag aufstehen.‘“ Über den Verlust seines Vaters sagte Jamie: „Mein erster Gedanke war, dass ich ein Waisenkind bin. Das ist eine seltsame Sache, wenn man Ende 30 ist. Trauer ist ein ganz alltäglicher Teil meines Lebens. Ich stehe im Schatten davon.“