Stars Jamie Foxx: Perfekte Freundin während Krankheit gefunden

Bang Showbiz | 03.04.2024, 08:00 Uhr

Jamie Foxx hat in Alyce Huckstepp die „perfekte“ Freundin gefunden.

Der 56-jährige Star nahm sich letztes Jahr eine Auszeit aus der Öffentlichkeit, nachdem er mit einer mysteriösen Krankheit konfrontiert worden war, kündigte aber kürzlich an, wieder auf die Bühne und zu seinen Comedy-Wurzeln zurückzukehren. Jetzt hat ein Insider behauptet, dass er bei „sehr guter Gesundheit“ sei, nachdem er eine Beziehung mit Alyce begonnen hat.

Der Nahestehende verriet gegenüber ‚People‘: „Jamie genießt seine gute Gesundheit und Alyce könnte nicht netter oder perfekter für ihn sein. Alyce ist ein süßes Mädchen, ein tolles Mädchen. Auch dank ihr geht es Jamie unglaublich gut.“ Und trotz seiner Arbeit und seiner neuen Projekte, hat der Star Zeit für seine Liebste. „Jamie sieht Alyce immer noch, obwohl er sehr beschäftigt ist. Jamie ist ein geselliger Typ. Er ist gerne mit seinen Freunden zusammen, er muss mit allen möglichen Dingen beschäftigt sein.“

Der ‚Not Another Church Movie‘-Star wurde Ende letzten Jahres zum ersten Mal mit Alyce in Verbindung gebracht und erklärte kürzlich, dass er in einem kommenden Comedy-Special alles darüber verraten werde, was ihn so lange aus dem Rampenlicht herausgehalten hat. Gegenüber ‚Extra TV‘ sagte er: „Jeder will wissen, was passiert ist, und ich werde euch erzählen, was passiert ist, aber ich muss es auf meine Art und Weise tun. Ich werde es auf eine lustige Art und Weise tun. Wir werden auf der Bühne stehen. Wir werden zu den Wurzeln des Stand-ups zurückkehren.“