Stars Jamie Lynn Spears: Nach Quad-Unfall wurde für Tochter Maddie schon ein Priester gerufen

Jamie Lynn Spears CMT Awards July 2016 Avalon Red BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 11:02 Uhr

Jamie Lynn Spears erinnert sich noch gut daran, wie ein Priester ins Krankenhaus kam, um ihrer Tochter Maddie nach deren beinahe tödlichem Quad-Unfall die letzte Salbung zu geben.

Jamie Lynn Spears rief einen Priester, um ihrer Tochter vor einer „wundersamen“ Genesung die letzte Salbung zu spenden.

Die 35-jährige Schauspielerin erinnerte sich an den schrecklichen Moment, als Maddie, heute 18, bei einem beinahe tödlichen Quad-Unfall im Jahr 2017 fast starb. Während des damaligen zweitägigen Komas gab es einen Moment, in dem ein Priester gebracht wurde, um die letzten Gebete und Sakramente des christlichen Glaubens zu spenden.

Doch wie sie dem ‚PEOPLE‘-Magazin erzählte: „Er kommt herein, und sie setzt sich körperlich in all ihren Fixierungen und Schläuchen auf. Ich schreie nach den Ärzten: ‚Kommt sofort hier rein!'“ Selbst der Priester habe gesagt: „Ich habe noch nie etwas gesehen wie das, was hier passiert.“ Jamie Lynn fügte hinzu: „Ich wusste, dass sie da drin war und spürte, wie wir alle beteten. Uns wurde ein Wunder geschenkt, und ich nehme das nicht als selbstverständlich hin.“

Der ‚Zoey 101‘-Star gab zu, dass der Tag des Unfalls „der Tag war, an dem ich dachte, ich hätte meine Tochter verloren“. Doch das damals achtjährige Mädchen, das sie mit Ex-Freund Casey Aldridge hat, überlebte „allen Widrigkeiten zum Trotz“. Jamie Lynn sagte: „Wir beobachteten sie, und wir wissen bis heute nicht genau, ob sie einem Hund ausweichen wollte oder was es war.“ Dann passierte das Unglück schneller als die anwesenden Erwachsenen reagieren konnten: „Sie fuhr ins Wasser, und ich, mein Schwiegervater und mein Mann [Jamie Watson] rannten so schnell wir konnten, um hineinzuspringen und sie herauszuholen, aber sie steckte unter dem Quad fest.“

Maddie landete unter Wasser in einem Teich auf dem Familienanwesen in Fluker, Louisiana, und Jamie Lynns Schwiegermutter rief den Notruf. Wenige Minuten später traf ein Krankenwagen ein. Über den Moment, als Maddie aus dem Teich gezogen wurde, sagte ihre Mutter: „Das war wirklich kein Anblick, den irgendjemand sehen möchte. Zu diesem Zeitpunkt atmete sie nicht. Wir dachten, sie sei gestorben.“

Maddie erinnert sich nicht an den Unfall, sagte aber, der „Glaube“ ihrer Familie sei nach dem Vorfall „viel stärker geworden“. Zuvor hatte sie Jamie Lynn „angefleht“, ein kleines Geschwisterchen zu bekommen. Während Maddie im Koma lag, habe ihre Mutter „mit Gott verhandelt und angeboten“, einen Arm oder ein Bein zu geben, um ihr Kind zurückzubekommen“. Jamie Lynn fügte hinzu: „Ich sagte: ‚Ich bekomme ein Baby. Ich mache alles, was du willst.'“ Maddie wachte auf und fragte ihre Mutter, ob sie ihr „dieses Baby geben“ werde. Einige Monate später wurde Jamie Lynn mit ihrer Tochter Ivey schwanger, die heute acht Jahre alt ist.

Im vergangenen Sommer scherzte Maddie, sie sei „sehr unfallanfällig“, fast ein Jahrzehnt nach dem Unfall, als sie erstmals über den Vorfall sprach. In einem YouTube-Video über Verletzungen und Krankheiten in ihrer Kindheit sagte sie: „Ich hatte allerdings einen Unfall. Ich lag im Koma, bin wieder ins Leben zurückgekehrt und bin sehr gesegnet. Also ja, ich war einfach sehr unfallanfällig.“