Blondierte Spitzen und "Pornobalken" Jan Josef Liefers und Elyas M’Barek überraschen mit krassem Umstyling

So kennt man Jan Josef Liefers (r.) und Elyas M'Barek eigentlich. (stk/spot)

SpotOn News | 22.05.2024, 16:27 Uhr

Was hat Jan Josef Liefers und Elyas M'Barek nur zu diesem gewöhnungsbedürftigen Umstyling bewegt? Schuld hat - wie so oft - ein "Alter weißer Mann".

Der eine lächelt mit blonden Strähnchen und im Bademantel in die Kamera. Der andere trägt eine auffällige Brille und einen noch auffälligeren Schnauzer, im Volksmund gerne auch als "Pornobalken" verunglimpft. Haben sich die Schauspieler Elyas M'Barek (41) und Jan Josef Liefers (59) etwa beim gemeinsamen Urlaub spontan zu einer Typveränderung entschlossen? Ein Schnappschuss vom Strand, den Liefers auf seinem Instagram-Account postete, lässt dies auf den ersten Blick vermuten.

Bereits erste Hinweise zu den Hintergründen zum Foto liefert Liefers mit den gesetzten Hashtags: "Normaler Drehtag" und "Schattenseiten des Berufs". Die Auflösung: Das Duo befindet sich gerade mitten in den Dreharbeiten zu Simon Verhoevens (51) neuem Film "Alter weißer Mann".

"Behind the Scenes"-Aufnahmen von M'Barek

In seinen Instagram-Storys liefert M'Barek derweil launige "Behind the Scenes"-Eindrücke vom Set und wird darin vom Regisseur aufgrund der blondierten Mähne liebevoll als "abgefuckter Ex-Boyband-Member" bezeichnet. Wesentlich besser kommt in den Clips auch nicht der "neue" Look von Jan Josef Liefers weg.

Seit rund einem Monat laufen nun schon die Dreharbeiten zu der Komödie. Liefers schlüpft darin in die Rolle Heinz Hellmich, der zumindest optisch der Inbegriff des titelgebenden Kampfbegriffs "Alter weißer Mann" ist – laut Regisseur Verhoeven aber partout keiner sein will und daher versucht, "krampfhaft modern" zu wirken.

Den Film bezeichnete er im Interview mit der "Bild"-Zeitung daher unlängst als einen "Tanz auf diesem Minenfeld der Political Correctness", der mit "überspitzten Klischees unserer Zeit" jongliert. "Alter weißer Mann" soll ab dem 31. Oktober dieses Jahres in die Kinos kommen.