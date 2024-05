Stars Jane Seymour: Amors Pfeil traf sie unverhofft

Die 'James Bond'-Darstellerin verrät, wie sie sich in ihren Partner John Zambetti verliebte.

Jane Seymour dachte, sie sei „fertig mit Männern“, bevor sie ihren Partner John Zambetti kennenlernte.

Die Schauspielerin ist am besten für ihre Rolle des verführerischen Bond-Girls Solitaire im James Bond-Film ‚Leben und sterben lassen‘ bekannt. Mit 73 Jahren ist Jane heute glücklicher denn je – denn sie hat endlich den richtigen Mann an ihrer Seite. Dabei habe sie nie damit gerechnet, sich so spät noch zu verlieben.

„Ich war sehr, sehr Single und eine Freundin sagte: ‚Du musst mit mir ausgehen‘. Ich sagte: ‚Schau, ich bin 73 – ich glaube nicht, dass ich ausgehe oder irgendetwas mache. Ich bin fertig mit Männern, das passiert nicht‘“, verrät die ‚Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft‘-Darstellerin in der ‚Tamron Hall Show‘. Als in dem Club, den sie mit ihrer Freundin in Malibu besuchte, ein „Typ an ihr vorbeiging“, habe sie sich „nichts dabei gedacht“.

Die gebürtige Britin erzählt weiter: „Aber als Nächstes rief ein gemeinsamer Freund von uns an, ein Rapper namens Shwayze, und sagte: ‚Hey, ich trete nächste Woche dort auf. Willst du mitkommen? Ich habe da jemanden, den ich dir vorstellen möchte.‘ Also gehe ich hin und Shwayze zieht sein Ding durch und ich bin dort mit Shwayzes Großmutter und dieser Typ sagt: ‚Ich glaube, wir sollten uns kennenlernen‘. Und ich sah ihn an und sagte: ‚Ja, das sollten wir.’“

Am nächsten Tag habe sie mit John „ein sehr, sehr langes Gespräch bei einer Tasse Tee“ geführt, „das in einem Abendessen endete“. Jane fügt hinzu: „Und dann stellten wir fest, dass sein Sohn, Shwayze und mein Sohn Sean befreundet waren und er sich oft bei mir zu Hause aufhielt.“ John habe sie während all der Zeit jedoch nie kennengelernt. „Er ist der wunderbarste, liebevollste, außergewöhnlichste Mann“, schwärmt Jane über ihren Partner. „Er ist ein Notarzt, sehr geschickt. Und er hat seit 60 Jahren eine Rockband namens The Malibooz mit Walter Egan.“