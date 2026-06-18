Stars Jane Seymour bezeichnet ihre Beziehung zu John Zambetti als ‚Wunder‘

John Zambetti and Jane Seymour - June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.06.2026, 18:00 Uhr

Jane Seymour bezeichnet ihre Beziehung zu John Zambetti als 'Wunder'.

Jane Seymour und John Zambetti halten ihre Liebe für ein „Wunder“.

Die 75-jährige Schauspielerin gab kürzlich ihre Verlobung mit dem 78-jährigen Musiker bekannt. Nach drei Jahren Beziehung ermutigt das Paar andere Menschen, auch im späteren Leben offen für die Liebe zu bleiben, selbst wenn es schwierig erscheint. John sagte gegenüber ‚Fox News Digital‘: „Ich denke, man muss einfach rausgehen und offen dafür sein. Verkriech dich nicht in einer Schale, sondern bleib offen, denn all das ist da draußen.

Es gibt überall wunderbare Menschen. Für mich ist das wirklich eine Art Wunder.“ Jane ergänzte: „Für mich ebenfalls. Es ist ein Wunder. Ich liebe ihn. Ich kann kaum glauben, dass ich das Glück hatte, zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben den perfekten Menschen zu finden. Früher war ich nicht verfügbar, und er war es auch nicht. Jetzt ist die Zeit dafür – genau jetzt.“

Die ‚Harry Wild‘-Darstellerin erklärte, dass ihr gegenseitiges Interesse am Leben und an der Arbeit des anderen ein Schlüssel zu ihrem Glück sei. Sie sagte: „Er versteht, dass ich liebe, was ich tue. Ich verstehe, wie sehr er liebt, was er tut. Und wir unterstützen uns gegenseitig gleichermaßen – das ist großartig. Ich drehe einen Film, und er ist an meiner Seite. Ich drehe mich um, und er hat vier neue Alben veröffentlicht. Ich denke nur: Was? Wir unterstützen uns gegenseitig, und das ist wunderbar. Außerdem bin ich zu seiner Muse geworden. Deshalb hat er jetzt einige fantastische Songs geschrieben.“

Für Jane wäre es die fünfte Ehe. Zuvor war sie mit dem Theaterregisseur Michael Attenborough (ab 1971), dem Autor Geoffrey Planer (1977–1978), dem Geschäftsmann David Flynn (1981–1992) und dem Schauspieler James Keach (1993–2015) verheiratet. Sie und ihr neuer Verlobter John machten ihre Beziehung im Oktober 2023 auf Instagram öffentlich. Damals erklärte die berühmte Rothaarige, sie sei „noch nie glücklicher gewesen“. Gegenüber dem Magazin ‚Hello!‘ sagte Jane außerdem: „Ich hätte ehrlich gesagt nie gedacht, dass ich in diesem Lebensabschnitt noch eine wirklich verbindliche, gesunde und liebevolle Beziehung finden würde. Aber ich bin unglaublich dankbar, dass es passiert ist.“