Stars Jane Seymour holt sich für Autobiografie die Sicht zweier ihrer Ex-Partner

Jane Seymour at The Hollywood Reporter's Annual Women In Entertainment Gala - December 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.01.2026, 11:00 Uhr

Jane Seymour führte Videogespräche mit zwei ihrer Ex-Ehemänner, während sie auf ihr Leben zurückblickte, um eine neue Autobiografie zu schreiben.

Die 74-Jährige war viermal verheiratet – mit Sir Richard Attenboroughs Sohn Michael Attenborough, Geoffrey Planer, David Flynn und James Keach – und vereinbarte daher Zoom-Meetings mit zwei von ihnen, um ihre Sichtweise auf ihre Beziehungen für ihr bevorstehendes Buch zu erfahren.

Seymour erzählte der Zeitung ‚The Telegraph‘: „Ich habe ein paar meiner englischen Ex-Ehemänner zu Zoom-Meetings eingeladen, um herauszufinden: ‚Was war das? Wie haben sie das gesehen? Was habe ich vielleicht vergessen?'“ Sie verriet weiter, dass beide Treffen gut verliefen und sie über die positiven Aspekte ihrer Ehen reflektieren konnten. Sie erklärte: „In beiden Fällen war es ein Fest der Liebe. Es war wie: ‚Oh ja, deshalb sind wir zusammengekommen. Oh mein Gott, hatten wir nicht Glück, dass wir uns in dieser Zeit in unserem Leben hatten?‘ Anstatt zu fragen: ‚Was ist schiefgelaufen?‘, war es sehr lustig. In beiden Fällen war das Erste, was sie sagten: ‚Nur um das ganz klar zu stellen: Es war alles meine Schuld.'“

Nach ihren vier Scheidungen ist die ‚Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft‘-Darstellerin nun mit dem Musiker John Zambetti zusammen, nachdem sie nach ihrer Scheidung von Keach im Jahr 2015 eine Zeit lang Single war. Kürzlich gab sie zu, dass sie mit 74 Jahren immer noch „sehr sexuell aktiv“ ist.