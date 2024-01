Video Weihnachts-Kultfilm wird 20: Was wurde aus den Stars aus „Tatsächlich Liebe“? Die Liebeskomödie „Tatsächlich Liebe“ spielt in London in der Weihnachtszeit. Der Film verwebt zehn unterschiedliche Geschichten miteinander. Der starbesetzte Weihnachtsklassiker feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum – passend dazu erscheint der Kultfilm in einer 4K-Restaurierung weltweit in den Kinos. Über zwei Jahrzehnte ist der Dreh nun her – wir schauen, was aus einigen der Stars heute wurde.