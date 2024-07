Neue Stars für neue Folgen „The Morning Show“: Jennifer Aniston verkündet Drehstart zu Staffel 4

Reese Witherspoon (l.) und Jennifer Aniston in ihrer Erfolgsserie "The Morning Show". (smi/spot)

SpotOn News | 09.07.2024, 11:34 Uhr

Die vierte Staffel der erfolgreichen Serie "The Morning Show" ist in Produktion. Jennifer Aniston hat persönlich via Instagram den Startschuss gegeben. Sie macht mit einem Partnerlook-Foto mit Reese Witherspoon den Fans Appetit.

Die Dreharbeiten zur vierten Staffel von "The Morning Show" haben begonnen. Dies verriet Hauptdarstellerin und Produzentin Jennifer Aniston (55), indem sie auf Instagram Bilder vom Set ihrer Erfolgsserie postete. Auf einem Bild ist ihr Exemplar des Drehbuchs der ersten Folge von Season vier zu sehen. Ihr Name ist diagonal über das Deckblatt geschrieben. Es handelt sich also wohl um die erste Leseprobe für die neuen Folgen. "Lasst die Spiele der 'The Morning Show' Staffel 4 beginnen. Wir sind bereit", schrieb der "Friends"-Star dazu.

Produktionsstart (fast) im Partnerlook

Auf einem Foto posierte Aniston mit ihren beiden Kolleginnen Reese Witherspoon (48) und Tig Notaro (53). Die drei Darstellerinnen halten ihre Namensschilder in die Kamera – und sind dabei nahezu im Partnerlook gekleidet. Aniston und Witherspoon tragen blaue Jeanshosen, darüber enge weiße Tops. Witherspoon hatte darüber noch ein offenes Jeanshemd gezogen.

Ein solches Oberteil trug auch Tig Notaro, die darunter ein weißes T-Shirt anhatte. An den Beinen trug sie keine Jeans wie ihre Kolleginnen, dafür hellblaue Shorts. Tig Notaro stieß in der dritten Staffel zu "The Morning Show", gemeinsam mit "Mad Men"-Star Jon Hamm (53), der den Freund von Anistons Figur Alex spielt.

Diese Stars sind in Staffel vier neu dabei

Details zur Story der vierten Staffel der Serie sind noch nicht bekannt. Dafür wurden bereits hochkarätige Neuverpflichtungen für "The Morning Show" bestätigt. Oscarpreisträger Jeremy Irons (75) verkörpert den Vater von Anistons Alex. Mit dabei ist mit Marion Cotillard (48) ein weiterer Oscar-gekrönter Neuzugang. Die Französin spielt eine Geschäftsfrau namens Celine Dumont, die aus einer traditionsreichen Familie stammt.

Seit ihrem Start 2019 wurde "The Morning Show" mit guten Kritiken überhäuft. Gerade die erste Staffel wurde für diverse Emmys nominiert, dazu gab es Nominierungen für Golden Globes. Wann die vierte Runde bei AppleTV+ startet, ist noch nicht bekannt.