Film Jason Momoa: DC wird immer sein Zuhause bleiben

Jason Momoa Slumberland premiere November 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2023, 08:00 Uhr

Peter Safran hat Jason Momoa versichert, dass er bei den DC Studios „immer ein Zuhause“ haben wird.

Der Co-Chef des Unternehmens hat anscheinend Spekulationen bestätigt, dass ‚Aquaman and the Lost Kingdom‘ der letzte Auftritt des 44-jährigen Schauspielers als versunkener Superheld sein wird, bestand aber darauf, dass er und James Gunn die Verbindung zu dem Star nicht abbrechen werden.

Bei einer Veranstaltung für den Film in Beverly Hills sagte Peter: „Ich hoffe, dass die Fans wirklich dabei sein werden, um ihn auf dieser Reise zu unterstützen. Wenn es das Ende der Reise ist, ist das in Ordnung. Wenn es so weitergeht, ist das auch in Ordnung. Aber ich denke, es hat ihm so viel bedeutet. Die Art und Weise, wie James [Wan, Regisseur] diesen zweiten Film gemacht hat, fühlt sich wie eine sehr vollständige Geschichte an, wenn man die beiden Filme zusammen sieht. Wir werden sehen, was mit ihm darüber hinaus passiert. Ich weiß, dass Jason immer ein Zuhause bei DC und Warner Bros. haben wird. Tatsächlich ist sein nächster Film ‚Minecraft‘.“

Peter lobte den ehemaligen ‚Game of Thrones‘-Star auch dafür, dass er die Rolle „neu definiert“ und Aquaman zu seiner eigenen gemacht habe. Er sagte: „Er hat es neu definiert. Es war wirklich eine 11- oder 12-jährige Reise für ihn – viele Zuschauer wissen nicht, dass er vor so langer Zeit gecastet wurde. Es hat ihn irgendwie neu definiert. Als er diese Rolle übernahm, war er als Khal Drogo bekannt und jetzt ist er wirklich Aquaman.“