Stars Jason Momoa ist frisch verliebt: Das ist seine Neue

Jason Momoa and new girlfriend - May 2024 - Instagram - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.05.2024, 14:36 Uhr

Der Schauspieler ist wieder in festen Händen: Diese Hollywood-Kollegin hat sein Herz erobert.

Jason Momoa ist wieder vergeben.

Der Hollywood-Star trennte sich 2022 nach fünf Jahren Ehe von seiner Ex-Frau Lisa Bonet, im Januar rechte er offiziell die Scheidung ein. Nun hat der ‚Aquaman‘-Darsteller ein neues Liebesglück gefunden. Auf Instagram teilte er eine Reihe von Reisefotos, auf denen er sich zum Teil innig mit der puerto-ricanischen Schauspielerin Adria Arjona zeigt.

„Japan, du bist ein wahrgewordener Traum, du hast mich umgehauen. Wir sind so dankbar für alle, die ihre Häuser geöffnet haben, um Erinnerungen mit neuen und alten Freunden zu schaffen. Ein weiteres unglaubliches Abenteuer, das ich mit meiner Liebe teile“, kommentierte der 44-Jährige die Fotoreihe.

Auf einem der Fotos ist das Paar zu sehen, wie es sich vor einer stürmischen Meereskulisse aneinander kuschelt. Beide Stars tragen dunkle Sonnenbrillen und lachen fröhlich in die Kamera, während der Wind ihre Haare in alle Richtungen bläst. Adria teilte dieses Bild in ihrer Instagram-Story und versah es mit einigen Herz-Emojis. Ein weiterer Schnappschuss zeigt die prominenten Turteltauben beim Essen mit Freunden. Auch hier wirken Jason und Adria schwer verliebt und schmiegen sich eng aneinander.