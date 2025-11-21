Stars Jay Leno über die Demenzerkrankung seiner Frau

Mavis and Jay Leno - Unfrosted Los Angeles Premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 11:00 Uhr

Jay Leno ist dankbar, dass seine Frau ihn nicht vergessen hat.

Der 75-jährige Moderator erhielt letztes Jahr die Vormundschaft über seine 79-jährige Ehefrau Mavis, nachdem bei ihr fortgeschrittene Demenz diagnostiziert wurde – eine Krankheit, die zu einem Rückgang der Denk-, Gedächtnis- und Urteilsfähigkeit führt. Auch wenn die Pflege seiner Frau eine Herausforderung darstellt, genießt er dennoch die gemeinsame Zeit mit ihr.

In der Sendung ‚Today‘ sagte Leno: „Sie vergisst mich nicht. Das ist noch nicht passiert. Sie scheint sich jetzt sehr wohl zu fühlen. Und sie scheint glücklich und zufrieden zu sein. Es ist eigentlich okay. Es ist gut. Ich genieße es, mich um sie zu kümmern … Ich genieße ihre Gesellschaft, wenn ich zum Beispiel an einem Auto arbeite, sitzt sie dort mit einem Buch und liest. Es war einfach sehr – nun, es ist immer noch sehr angenehm.“ Er fügte hinzu: „Bevor sie daran erkrankte, ging ich nach der Tonight Show immer nach Hause, kochte ihr Abendessen und wir sahen fern. Der einzige Unterschied ist, dass man jetzt über viele Dinge nicht mehr wirklich sprechen kann … Ich kann ihr Lächeln sehen. Ich merke, wenn sie glücklich ist. Und wenn sie mich ansieht, lächelt und sagt, dass sie mich liebt, dann schmelze ich dahin.“

Das „Schwierigste“ an Mavis‘ Zustand war, dass sie immer wieder realisierte, dass ihre Mutter verstorben war, weil sie sich nie daran erinnern konnte, dass man ihr diese Nachricht zuvor mitgeteilt hatte. „Das Schwierigste war wahrscheinlich, dass sie jeden Tag aufwachte und realisierte, dass jemand angerufen hatte, um ihr mitzuteilen, dass ihre Mutter verstorben war. Und ihre Mutter starb jeden Tag, etwa drei Jahre lang“, so Leno weiter .