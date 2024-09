Stars Jenna Ortega: ‚Beetlejuice‘-Filme machen sie nervös

Jenna Ortega - Beetlejuice Beetlejuice UK premiere - August 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.09.2024, 16:00 Uhr

Jenna Ortega hat „viel geschwitzt“, als sie ‚Beetlejuice‘ zum ersten Mal sah.

Die 21-jährige Schauspielerin hat zugegeben, dass sie nach einer Begegnung mit einem „betrunkenen Beetlejuice“ auf einer Halloween-Party Angst vor Michael Keatons Figur hatte.

Die Hollywood-Schauspielerin, die in dem neuen Film ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ mitspielt, sagte gegenüber CNN: „Ich habe den Film gesehen, als ich etwa neun oder zehn Jahre alt war, bei einem Freund zu Hause. Ich erinnere mich, dass ich viel geschwitzt habe, weil ich als Sechsjährige auf einer Halloween-Kostümparty einen Betrunkenen in einem Beetlejuice-Kostüm gesehen habe und er mich erschreckt hat. Es war wirklich schlechtes Make-up. Er trank Shots in der Ecke und das Make-up tropfte ihm den Hals hinunter. Die grüne Perücke … Es sah verrückt aus. Dann schaltete mein Freund den Film ein und ich sah, wer es war, und es brachte mich sofort zurück. Es hat mich wirklich nervös gemacht, ihn zum ersten Mal zu sehen.“

Jenna gab im August zu, dass sie tatsächlich „schüchtern“ war, als sie Michael Keaton zum ersten Mal traf. Die Schauspielerin spielt an der Seite des 72-Jährigen in ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ mit und Jenna genoss die Erfahrung, mit einem ihrer Schauspielhelden zu arbeiten. Sie sagte gegenüber ‚BuzzFeed‘: „Ich bin schon so lange ein Fan von Michael Keaton, dass ich tatsächlich ganz klein wurde, als ich ihn zum ersten Mal persönlich getroffen habe. Seltsamerweise wurde ich schüchtern. Aber er ist so süß, er ist so lustig, so charmant, so professionell. Ich habe das Gefühl, dass ich so viel gelernt habe, indem ich ihm zugesehen habe.“ Jenna war auch erstaunt über Michaels Verwandlung in die Figur des Beetlejuice. Sie sagte: „Es war so seltsam zu sehen, wie er zu Beetlejuice wurde, weil er nicht wiederzuerkennen war. Es war das erste Mal, dass ich jemanden komplett verschwinden sah – ohne noch einen Teil von sich selbst zu haben. Das war also etwas ganz Besonderes.“