Stars Paul Rudd lobt Jenna Ortega als ‚eine unserer Großen‘

Paul Rudd and Jenna Ortega - Death of a Unicorn - A24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2025, 11:00 Uhr

Paul Rudd hat Jenna Ortega als „eine der ganz Großen“ gefeiert.

Der 55-jährige Schauspieler prophezeite seiner ‚Death of a Unicorn‘-Kollegin eine lange und erfolgreiche Karriere und betonte, dass die 22-jährige Schauspielerin ihr Schicksal selbst bestimmen wird. In einem gemeinsamen Interview sagte er ‚E! News‘: „Jen wird eine Karriere haben und tun, was immer sie tun will, solange sie es tun will. Sie ist eine der ganz Großen.“ Das Duo wurde auch gefragt, wann Paul der Besetzung von ‚Wednesday‘ auf Netflix beitreten wird. Er scherzte: „Ich weiß nicht, was denken wir, Jenna? Da hat jemand Einfluss auf die Show!” Und Jenna antwortete: „Oh! Wir haben einen Paul, wir haben einen Paul. Wir können immer einen anderen haben…“

Was die kommende zweite Staffel des „Addams Family“-Spin-Offs angeht, verriet Jenna, dass die letzte Folge einige ihrer Lieblingsmomente aus der gesamten Serie enthält. „Einige der Aufnahmen, die wir in der zweiten Staffel von ‚Wednesday‘ gedreht haben, vor allem in der letzten Folge, gehören zu meinen Lieblingsaufnahmen aus der Serie“, so die Schauspielerin.