Bei den Golden Globes Jennifer Aniston lässt ihre berühmte Rachel-Frisur wiederauferstehen

Damals und heute: Zwischen diesen beiden Bildern von Jennifer Aniston liegen fast 30 Jahre. (stk/spot)

SpotOn News | 08.01.2024, 14:51 Uhr

"The Rachel" ist zurück! Bei den Golden Globes feierte Jennifer Anistons legendäre "Friends"-Frisur ihr Comeback - und das, obwohl der Star sie einst als den "hässlichsten Haarschnitt" bezeichnete.

Beim Anblick von Jennifer Aniston (54) während der Golden Globes dürfte manch einem Zaungast spontan der Song "I'll Be There For You" von The Rembrandts durch den Kopf geschwirrt sein. Schließlich überraschte die Schauspielerin bei der Preisverleihung mit einer Frisur, die sehr nah an ihre einstige Haarpracht aus der Serie "Friends" herankam. Der schulterlange Schnitt mit Seitenscheitel wurde durch ihren Part in der Sitcom so weltberühmt, dass er schlicht den Titel "The Rachel" verpasst bekam.

Ein paar Zentimeter mehr als ihre beliebte Figur Rachel Green trug Aniston bei der Preisverleihung dann aber doch auf dem Kopf. Dass es nun überhaupt zu dem leicht abgeänderten "The Rachel"-Comeback kam, ist angesichts alter Interviews mit der Schauspielerin mehr als verwunderlich. So ließ der Star 2011 im Gespräch mit "Allure" kein gutes Haar an ihrem Haar – und auch nicht an Stylist Chris McMillan, über den sie sagte: "[Er war] der Fluch meiner Existenz, weil er mit diesem verdammten 'Rachel' angefangen hat, der nicht mein bester Look war."

"Der hässlichste Haarschnitt"

Entsprechend deutliche Worte fand sie zur Frisur selbst: "Wie soll ich es sagen? Ich glaube, es war der hässlichste Haarschnitt, den ich je gesehen habe." Auch Jahre später war sie von dieser Meinung noch nicht abgerückt und bezeichnete "The Rachel" als "entsetzlich und pflegeaufwändig". Drei unterschiedliche Bürsten seien zum Einsatz gekommen und das tagtägliche Prozedere habe sich angefühlt, als müsse man "eine Operation durchführen". Sie habe "Chris jedes Mal verflucht, wenn ich einen Fön benutzen musste", scherzte Aniston gegenüber der Zeitschrift "Marie Claire".

Knapp zehn Jahre später scheint Aniston von dieser Meinung jedoch endgültig abgerückt zu sein. Bei den Golden Globes jedenfalls schienen sie und "The Rachel" wieder beste Freundinnen gewesen zu sein.