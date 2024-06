Stars Jeremy Renner: Seine Karriere hat sich verändert

Jeremy Renner ar Rennervations Premier LA April 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2024, 10:00 Uhr

Jeremy Renner fehlt die „Energie“, die für „anspruchsvolle“ Rollen erforderlich ist.

Der 53-jährige Schauspieler wurde im Januar 2023 bei einem Unfall mit einem Schneepflug schwer verletzt und gibt nun zu, dass sich dadurch seine Karriere verändert hat.

Der Hollywood-Star, der vor allem für seine Rolle des Hawkeye im Marvel Cinematic Universe bekannt ist, sagte im Podcast ‘Smartless’: „Ich habe einfach nicht die Energie dafür. Ich habe nicht den Treibstoff. Ich habe so viel Treibstoff, den ich in diese Realität, diesen Körper und all das Zeug stecken muss. Ich kann jetzt nicht einfach so tun, als ob. Denn das kostet eine Menge Zeit, jeden Tag hierher zu kommen, nur damit ich einen positiven Gedanken habe, damit ich mich weiterentwickeln kann, damit ich immer weiter wachsen kann.“

Jeremy kehrte zur Schauspielerei zurück, um die dritte Staffel der Krimiserie ‘Mayor of Kingstown’ zu drehen. Und der Schauspieler meinte, dass dies die ideale Art und Weise war, wieder zur Arbeit zurückzukehren. Jeremy – der Michael ‚Mike‘ McLusky, die Hauptfigur der Serie, spielt – erklärte: „Manchmal fällt es mir immer noch schwer, die Sache nicht ganz so ernst zu nehmen. Ich bin in einer Rolle, die ich sehr gut spielen kann, und ich kenne die Serie sehr gut, also war es leicht für mich, wieder hineinzugleiten. Aber wenn es eine sehr anspruchsvolle Rolle gewesen wäre, hätte ich sie nicht annehmen können. Nicht herausfordernd in dem Sinne, dass – weil die Serie herausfordernd ist, sondern wenn ich Dahmer oder so etwas spielen müsste, etwas, das so weit von mir entfernt ist.“