Film Jeremy Renner über seine Rückkehr zu ‚Mission: Impossible‘

Bang Showbiz | 28.05.2024, 16:00 Uhr

Der Star verriet, dass er die Tür für seine Rückkehr zu der Filmreihe offenhalte.

Jeremy Renner verriet, dass er die Tür für seine ‚Mission: Impossible‘-Rückkehr offenhalte.

Der 53-jährige Schauspieler war in den letzten beiden Teilen der Blockbuster-Filmreihe nicht zu sehen.

Zuletzt war der Star im Jahr 2015 als William Brandt in ‚Rogue Nation‘ mit dabei, aber er wäre bereit dazu, die Rolle in Zukunft erneut zu übernehmen. Jeremy erzählte in einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘: „Vielleicht könnte das geschehen, jetzt, wo meine Tochter älter ist. Ich würde jederzeit in eine ‚Mission: Impossible‘ einsteigen und dann wieder Brandt sein. Das ist großartig.“ Renner habe es geliebt, die Filme zu drehen, beschloss jedoch vor neun Jahren, sich von dem Film-Franchise zu verabschieden, um sicherstellen zu können, dass er für seine Tochter da ist, die er mit seiner Ex-Frau Sonni Pacheco großzieht. „Genau. Das musste ich aufgeben. Ich sollte mehr mit ihnen machen. Ich liebe diese Jungs. Ich liebe Tom [Cruise] so sehr. Wir haben so viel Spaß gehabt und ich liebe diesen Charakter sehr. Es erforderte viel Zeit fernab von Zuhause. Es ist alles in London gewesen. Ich musste Vater sein. Damals hat das einfach nicht geklappt.“ Im Januar 2023 hatte der Schauspieler schwere Verletzungen erlitten, nachdem er in seinem Haus in Nevada von seinem eigenen Schneepflug überfahren wurde. Renner sprach vor kurzem von seiner Entschlossenheit, all diejenigen zu ehren, die ihn nach dem schrecklichen Unfall unterstützten, indem er als Clint Barton/Hawkeye ins Marvel Cinematic Universe (MCU) zurückkehrt.