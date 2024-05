Stars Jeremy Renner: Zweifel nach Unfall

Jeremy Renner ar Rennervations Premier LA April 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 14:35 Uhr

Der 53-jährige Schauspieler hatte vor seinem Comeback mit Selbstzweifeln zu kämpfen.

Jeremy Renner hatte vor seinem Schauspiel-Comeback mit Selbstzweifeln zu kämpfen.

Der 53-jährige Filmstar war bei einem Unfall mit einem Schneepflug im Januar 2023 lebensgefährlich verletzt worden. Vor dem Drehstart der dritten Staffel von ‚Mayor of Kingstown‘ war sich Renner deshalb nicht sicher, ob er die Strapazen am Set aushalten werde. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet er: „Es war etwas, das ich so noch nie zuvor gefühlt hatte… ich befand mich an einem Punkt voller Selbstzweifel.“

Im Interview erinnert sich Renner noch gut an seinen ersten Tag zurück am Set. „Ich weiß nicht, ob ich körperlich dazu in der Lage bin, denn bekanntlich dauern die Dreharbeiten zwölf bis 14 Stunden. Egal ob man Stunts macht oder nicht, es ist anstrengend.“ Während der Dreharbeiten musste der Schauspieler feststellen, dass er nicht mehr so energiegeladen war wie vor dem Unfall. „Ich schlief mitten in einer Szene ein“, berichtet er. Dass Renner überhaupt wieder vor der Kamera stehen kann, grenzt allerdings fast an ein Wunder. Seine Ärzte hatten ihm nach dem schweren Unfall vorausgesagt, dass er womöglich nie wieder laufen werde.