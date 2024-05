Stars Jessica Biel: Frauen wissen zu wenig über den eigenen Körper

Jessica Biel and Justin Timberlake at Trolls Band Together Prem Hollywood Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2024, 11:12 Uhr

Die Hollywood-Darstellerin konnte kaum glauben, wie wenig sie ihren eigenen Körper kannte.

Jessica Biel war „schockiert“, wie wenig sie über ihren Körper wusste, bevor sie ein Baby bekam.

Die US-Schauspielerin hat zusammen mit ihrem Mann Justin Timberlake die Söhne Silas (9) und Phineas (3). Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin gesteht sie, dass sie ihren eigenen Körper vor der Schwangerschaft kaum kannte.

„Ich war wahrscheinlich in meinen 30ern, als ich verheiratet war und wir darüber nachdachten, eine Familie zu gründen, und da kamen all diese Fragen auf. Es war nicht so einfach, wie ich es mir vorgestellt hatte“, enthüllt die 42-Jährige. „Als ich in dieser Phase meines Lebens war, in der ich wirklich versuchte, eine Familie zu gründen, war ich schockiert, wie wenig ich wusste.“

Die brünette Schönheit versichert: „Ich meine, ich kannte die Grundlagen. Mit den Grundlagen hatte ich schon immer zu tun. Aber als ich älter wurde, veränderten sich die Dinge, mein Zyklus war anders und ich wurde nicht schwanger. Was war da los? Und auch beim zweiten Mal hatte ich große Probleme, schwanger zu werden.“

Jessica war überrascht, als sie herausfand, dass sie nicht die einzige Frau mit Fragen war. „Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte. Und ich stieß immer wieder auf Menschen, die ich kannte, liebte, bewunderte und respektierte und die ebenfalls Fragen hatten“, erzählt der Hollywood-Star. „Ich dachte mir immer wieder: ‚Wie ist es möglich, dass wir alle diese Fragen haben?‘ Ich dachte, es ginge nur mir so, ich dachte, ich sei ein Idiot. Und dann wurde mir irgendwie klar, dass viele von uns nicht genug über ihren Körper wissen.“