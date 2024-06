Es war nicht Ehefrau Jessica Biel Für diesen Stargast unterbricht Justin Timberlake Konzert in New York

Justin Timberlake befindet sich gerade mitten in seiner Welttour - und juristischem Ärger. (stk/spot)

SpotOn News | 27.06.2024, 11:21 Uhr

Mit bester Laune und einem großen Stargast im Publikum hat sich Justin Timberlake all den Gerichtsfrust bei seinem Konzert im Madison Square Garden von der Seele gesungen.

Wegen seiner angeblichen Fahrt unter Alkoholeinfluss wird sich Justin Timberlake (43) in einem Monat, am 26. Juli, vor einem US-Gericht verantworten müssen. Auf die gute Laune des Superstars und seiner ebenfalls berühmten Ehefrau Jessica Biel (42) scheint sich der unliebsame Termin aber nicht negativ auszuwirken, im Gegenteil. Das wurde bei Timberlakes Konzert im Madison Square Garden in New York City überdeutlich, wo er nun im Zuge seiner "Forget Tomorrow"-Welttournee aufgetreten war.

Für besonders gute Stimmung sorgte an einer Stelle des Konzerts ein Megastar aus Hollywood, der sich überraschend im Publikum aufhielt und von Timberlake erspäht wurde. Clips, die während der Show vom 25. Juni aufgezeichnet wurden und inzwischen auf den sozialen Netzwerken gepostet wurden, zeigen, wie der Sänger die Anwesenheit von Regielegende Martin Scorsese (81) feiert.

"Ich hoffe, dass es ihn nicht zu sehr in Verlegenheit bringt, aber Leute, ich muss das einfach machen", unterbricht Timberlake kurz seinen Gig. "Der Größte seines Fachs ist heute gekommen, um mich zu sehen. Der unvergleichliche Martin Scorsese." Lauter Jubel brandet daraufhin im Madison Square Garden auf, ein Gast fing Scorseses Reaktion auf Video ein. Lächelnd hob er die Hand für die klatschende Menge, etwas unwohl schien er sich angesichts der plötzlichen Aufmerksamkeit aber doch gefühlt zu haben.

Auch Justin Timberlakes Ehefrau Jessica Biel befand sich bei dem New-York-Konzert im Publikum. Im Gegensatz zu Scorsese scheute sie die Aufmerksamkeit nicht, sondern sang und tanzte ausgelassen zu den Hits ihres Liebsten mit, wie ebenfalls Mitschnitte aus dem Konzertpublikum zeigen.

Wie wird es mit der Tour weitergehen?

Unklar ist derzeit, wie Timberlakes Tour in rund einem Monat ablaufen wird. Der Grund: Am Tag seines Gerichtstermins am 26. Juli sowie einen Tag danach stehen für ihn eigentlich zwei Konzerte in der polnischen Stadt Krakau an. Einem Bericht von CNN zufolge sei es jedoch möglich, dass Timberlake den Gerichtstermin per Videoschalte wahrnimmt, damit keines seiner Konzerte ausfällt.

Timberlake wurde am 18. Juni 2024 kurz nach Mitternacht in Long Island wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss vorübergehend festgenommen, wie das Sag Harbour Police Department bestätigte. Ein Polizeibeamter auf Streife habe beobachtet, wie Timberlake in seinem Auto ein Stoppschild missachtete. Als er den Promi anhielt, seien ihm zudem dessen glasige und blutunterlaufenen Augen aufgefallen. Timberlake hingegen behauptet, am besagten Abend lediglich einen Drink zu sich genommen zu haben. Zumindest der Barkeeper des New Yorker Hotels, in dem sich der US-Sänger vor dem Vorfall aufgehalten hatte, bestätigte inzwischen die Version des Stars gegenüber "People". Ein weiterer Hotelangestellter habe dem Blatt außerdem gesagt: "Wenn er mehr getrunken hat, dann nicht hier."