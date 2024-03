Beauty & Fashion Jodie Comer verrät ihren größten Mode-Fauxpas

Jodie Comer - December 2023 - Famous - British Independent Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.03.2024, 18:00 Uhr

Jodie Comer verriet, dass sie es bereut, als Teenager ihre Ugg-Stiefel zu oft getragen zu haben.

Die 30-jährige Schauspielerin war in ihrer Jugend ein großer Fan der australischen Stiefel aus Schafsfell und trug die Schuhe so oft, dass sich die Absätze abgenutzt haben.

Der Star bereut ihre Entscheidung, als Teenager mit ihrem Stil experimentiert zu haben, jedoch nicht und enthüllte in einem Gespräch gegenüber dem ‚Elle‘-Magazin: „Ein [Mode-Fauxpas], der mir in den Sinn gekommen ist, ist das Tragen von Ugg-Stiefeln, die so weit abgenutzt waren, dass sie hinten irgendwie eingesunken sind. Ich habe viele Bilder aus meiner frühen Teenagerzeit, auf denen ich viele bunte Röhrenjeans trage, versuche, mich anders zu kleiden, was ich eigentlich gar nicht bereue. Ich bin froh, dass meine Eltern mich experimentieren und diese Jahre durchleben ließen.“ Unterdessen gewann die ‚Killing Eve‘-Darstellerin für ihre Rolle in ‚Prima Facie‘ den Tony Award als beste Hauptdarstellerin in einem Theaterstück und erklärte zuvor, dass der Look, den sie letztes Jahr bei der Zeremonie trug, wahrscheinlich einer ihrer Lieblingslooks sei, der ihr Kostüm aus der Show nachahmte. Jodie hatte vor kurzem erzählt, dass sie es liebt, einen „gut sortierten“ Vintage-Laden zu finden, wobei sie von einem bestimmten, den sie in New York gefunden hat, wie „besessen“ sei.