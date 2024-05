Neuinterpretation der Heldengeschichte Hugh Jackman spielt die Hauptrolle in „The Death of Robin Hood“

SpotOn News | 04.05.2024, 16:01 Uhr

Im kommenden Jahr sollen die Arbeiten für den Film "The Death of Robin Hood" von Regisseur Michael Sarnoski starten. Nun wurden die Hauptrollen für die Neuinterpretation des Klassikers über den König der Diebe bestätigt.

Michael Sarnoski verspricht mit "The Death of Robin Hood" eine noch nie gesehen Seite des legendären Helden auf die Leinwand zu bringen. Die Dreharbeiten zu dem Epos sollen im Februar 2025 beginnen. Jetzt wurden die beiden Hauptdarsteller verkündet. Wie "Deadline" berichtet, wird "Wolverine"-Star Hugh Jackman (55) in die Rolle des Robin Hood schlüpfen. Jodie Comer (31) übernimmt die weibliche Hauptrolle.

"Es war eine unglaubliche Gelegenheit, die Geschichte, die wir alle von Robin Hood kennen, neu zu erfinden und zu erneuern. Die perfekte Besetzung zu finden, um das Drehbuch auf die Leinwand zu bringen, war entscheidend", sagte Regisseur Sarnoski. Mit dem Golden-Globe-Gewinner und dem "Killing Eve"-Star sei er absolut zufrieden. "Ich könnte nicht begeisterter sein und vertraue darauf, dass Hugh und Jodie diese Geschichte auf eine kraftvolle und bedeutungsvolle Weise zum Leben erwecken werden", erklärte der US-Amerikaner.

"The Death of Robin Hood" ist eine düstere Neuinterpretation

Im Film wird man Jackman aber nicht wie erwartet als starken König der Diebe zu sehen bekommen. Laut der offiziellen Log Line ist er viel mehr "ein kampferprobter Einzelgänger, [der] sich schwer verletzt in den Händen einer mysteriösen Frau wiederfindet, die ihm eine Chance auf Rettung bietet." Robin Hood soll sich im Film mit seiner Vergangenheit voller Gewalt und Verbrechen auseinandersetzen.

Produziert wird der Streifen von Aaron Ryder und Andrew Swett. "Dies ist nicht die Geschichte von Robin Hood, die wir alle kennen. Stattdessen hat Michael etwas viel Bodenständigeres und Tieferes erschaffen", stellen sie in Aussicht. Die Welt werde es "lieben, Hugh und Jodie zusammen in diesem Epos zu sehen."