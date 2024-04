Zombies statt Bond Aaron Taylor-Johnson spielt in „28 Days Later“-Fortsetzung mit

Aaron Taylor-Johnson wird als Favorit für die James-Bond-Rolle gehandelt. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 14:11 Uhr

Bald soll "28 Years Later", die Fortsetzung von "28 Days Later" und "28 Weeks Later", produziert werden. Für die Hauptrollen des dritten Endzeit-Horror-Thrillers setzt der Regisseur Danny Boyle auf einen hochkarätigen Cast.

"28 Years Later" nimmt Form an. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass an einer Fortsetzung zu "28 Days Later" und "28 Weeks Later" gearbeitet werden soll. Nun steht fest, dass Aaron Taylor-Johnson (33), Jodie Comer (31) und Ralph Fiennes (61) die Hauptrollen in dem Horrorfilm übernehmen. Das berichtet das Film-Portal "Deadline".

Während bereits über Comer und Fiennes als Darsteller gemunkelt wurde, ist die Verkündung von Taylor-Johnson als Hauptdarsteller eine Überraschung. Er wird heiß als Favorit für Daniel Craigs (56) Nachfolge als 007 gehandelt. Die neusten Gerüchte über den Briten als James Bond wurden aber schon wieder dementiert.

Video News

Handlung von "28 Years Later" noch unbekannt

Für den dritten Teil von "28 Days Later" übernehmen mit dem Regisseur Danny Boyle (67) und dem Autor Alex Garland (53) wieder die Macher des originalen Films das Ruder. "28 Years Later" soll direkt der Auftakt zu einer neuen Trilogie werden – für jeden Part stehen 75 Millionen Dollar zur Verfügung. Wann genau der Streifen in die Kinos kommt, ist noch nicht bekannt. Der erste Teil soll allerdings noch in diesem Jahr gedreht werden.

Auch die Handlung des Endzeit-Thrillers ist noch unbekannt. Das Original "28 Days Later", das 2002 Premiere feierte, handelte von einem Fahrradkurier, der aus dem Koma mitten in eine Zombieapokalypse erwacht. Die Hauptrolle spielt Cillian Murphy (47). Im zweiten Teil von 2007 kehrt das Virus zurück – diesmal kämpft unter anderem Robert Carlyle (63) dagegen an.