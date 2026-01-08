Stars Jodie Foster arbeitet lieber mit Regisseurinnen

Jodie Foster - 82nd Annual Golden Globe Awards 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 09:00 Uhr

Jodie Foster empfindet die Zusammenarbeit mit Regisseurinnen als „wirklich erstaunliche“ Erfahrung.

Die 63-jährige Schauspielerin arbeitete zu Beginn ihrer Karriere überwiegend mit männlichen Filmemachern zusammen, was sie oft als ziemlich mühsam empfand.

Die Hollywood-Schauspielerin sagte gegenüber ‚Variety‘: „Meine Beziehung [zu männlichen Regisseuren] ist ziemlich einfach. Du sagst mir, was du willst, und ich mache es.“ Im Gegensatz dazu empfindet Foster die Zusammenarbeit mit Regisseurinnen als viel spannender. Über die Unterschiede erklärte sie: „Es ist viel komplexer. Ich bin oft genervt. Es gibt etwas, das wir herausfinden müssen. Bei Frauen sind diese Grenzen verschwommen.“ Foster ist mit der Zeit auch wählerischer geworden, was ihre Filmprojekte angeht. „Ich frage mich: Wie kann ich einer Geschichte dienen? Was kann ich einbringen, um von A nach D zu kommen?“, so die Darstellerin und fügte hinzu: „Ich habe kein Interesse daran, immer wieder dieselben Dinge zu wiederholen, die ich schon gemacht habe und die sehr ikonische zentrale Figuren sind. Das habe ich gemacht, und es ist großartig. Es macht so viel Spaß, älter zu sein und einen nuancierteren Zugang zu den Dingen zu haben. Ich muss nicht mehr die moralische Last des Films auf meinen Schultern tragen.“

Jodie Foster ist zudem der Meinung. dass die Geschlechtervorurteile in Hollywood nach wie vor stark seien.