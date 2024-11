Stars Jodie Turner-Smith über die Co-Elternschaft mit Joshua Jackson

Jodie Turner-Smith - MTV EMAs 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 14:00 Uhr

Jodie Turner-Smith gibt zu, dass es nicht einfach ist, in der Öffentlichkeit als Co-Elternteil aufzutreten, aber sie tut ihr „Bestes“.

Die 38-jährige Schauspielerin trennte sich letztes Jahr nach vier Jahren Ehe von dem 46-jährigen Joshua Jackson, dem Vater ihrer vierjährigen Tochter Juno. Und da sie und ihr Ex Prominente sind, gibt es den zusätzlichen Druck zu versuchen, „alles“ richtig zu machen, wenn es um die Erziehung ihrer gemeinsamen Tochter geht. Sie erzählte ,Entertainment Tonight’: „Man muss einfach an seine Kinder denken. Und wenn man als Elternteil in der Öffentlichkeit steht, wird alles, was man tut, irgendwann aufgezeichnet. Du willst nicht, dass deine Kinder irgendetwas lesen und irgendetwas denken.“ Zum Geheimnis der gemeinsamen Elternschaft fügte sie hinzu: „Es geht einfach darum, die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, und das ist alles, was man tun kann. Niemand macht alles richtig, aber wenn man weiß, dass man sich auf das Richtige konzentriert, weiß man wenigstens, dass man sein Bestes geben wird.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Jodie über eine gemeinsame Elternschaft mit Joshua spricht. Kürzlich sagte sie in der Women of the Year-Ausgabe des Magazins ,Glamou’ – für die sie den Screen Trailblazer Award erhielt -, dass „es für uns eine Umstellungsphase ist. „Es ist für jeden eine Anpassungsphase, wenn man sich von jemandem trennt, denn man ist es gewohnt, die ganze Zeit mit seinem Kind zusammen zu sein. Aber niemand gibt dir eine Gebrauchsanweisung. Jeder versucht, es herauszufinden“, so Turner-Smith.