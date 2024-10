Stars Joe Locke: Überrascht von ‚Heartstopper‘-Beliebtheit

Joe Locke

Bang Showbiz | 07.10.2024, 18:00 Uhr

Joe Locke will von Donald Trump Hate-Tweets bekommen werden.

Der 21-jährige Schauspieler ist vor allem für seine Rolle als Charlie Spring in ‚Heartstopper‘ bekannt und bekommt dafür viel Liebe und Lob von Fans weltweit. Er gab aber zu, dass er auch überrascht sei, dass das Netflix-Drama – in dem es um die Romanze zwischen seiner Figur und Kit Connors Rolle Nick Nelson geht – nicht aus bestimmten Bereichen mehr Kritik hervorgerufen hat.

Der britische Schauspieler sagte dem Samstagsmagazin des ‚Guardian‘: „Diese Welt ist manchmal ein sehr beängstigender Ort und es fühlt sich ein bisschen seltsam an, dass ‚Heartstopper‘ fast immun dagegen ist. Viele queere Serien bekommen viel Hass von rechten Gruppen – und ‚Heartstopper‘ nicht. Ich verstehe nicht wirklich, warum. Man hört oft Trump-Unterstützer*innen über queere Menschen und queere Shows reden. Ich will von Donald Trump Hate-Tweets bekommen!“ Joe outete sich im Alter von 12 Jahren vor seiner Mutter und kurz darauf vor seinen Freunden als homosexuell, aber er ist nicht der Meinung, dass Schauspieler die Sexualität ihrer Figuren teilen müssen. Er sagte: „Ich würde nicht in der Lage sein wollen, einen heterosexuellen Charakter nicht zu spielen, also denke ich nicht, dass es fair ist, einen Heterosexuellen – der die ganze Recherche betreiben kann – davon abzuhalten, einen schwulen Charakter zu spielen. Solange du eine Rolle authentisch und mit den besten Absichten und nicht nur einen Stereotypen spielst, dann mach es.“

Und obwohl er der Meinung ist, dass „Repräsentation wirklich wichtig ist“, ist der ‚Agatha All Along‘-Darsteller daran interessiert, eine breite Palette von Rollen zu übernehmen. Er sagte: „Ich bekomme viele Vorsprechen für mehr schwule Teenager-Charaktere, sehr ähnliche Rollen, und obwohl sie großartig sind, habe ich jetzt zwei schwule Charaktere gespielt. Nicht, dass ich nicht gerne einen anderen schwulen Charakter spielen würde, aber ich möchte ein vielseitiger Schauspieler sein und nicht abgestempelt werden.“