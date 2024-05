Stars John Krasinski: Bisher keine Anfrage für ‚The Office‘-Spin-off

John Krasinski - screening of Tom Clancy's Jack Ryan Season 3 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.05.2024, 16:00 Uhr

Der Darsteller verriet, dass er für ein Spin-off noch nicht kontaktiert worden sei.

John Krasinski verriet, dass er für ein ‚The Office‘-Spin-off noch nicht kontaktiert worden sei.

Der 44-jährige Schauspieler, der die Rolle des Jim Halpert in der US-Originalversion von Ricky Gervais‘ britischer Mockumentary spielte, verkündete, dass er aus Loyalität gegenüber dem ausführenden Produzenten Greg Daniels offen für einen Cameo-Auftritt in einem Spin-off sei.

In einem Interview gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ erzählte der Star: „Bisher bin ich noch nicht gefragt worden. Aber die Wahrheit ist, dass ich alles für Greg Daniels tun würde. Es hört sich ganz so an, als hätten sie eine echt lustige Idee.“ Das Peacock-Spin-off, das von Daniels entwickelt wurde und in der selben Welt wie die Hauptserie spielt, folgt den Mitarbeitern einer Zeitung im amerikanischen Mittleren Westen, wobei Ricky und Stephen Merchant als die ausführenden Produzenten des Projekts fungieren. Der ‚Alles eine Frage der Zeit‘-Darsteller Domhnall Gleeson wurde neben ‚The White Lotus‘-Schauspielerin Sabrina Impacciatore gecastet, weitere Namen werden noch bekanntgegeben. John fügte hinzu: „Ich arbeite aktuell mit Domhnall Gleeson an Guy Ritchies Film. Er ist so gut und er ist so süß – er wird in der Show umwerfend sein.“ Während sich Steve Carell, der Michael Scott in der US-Show ‚The Office‘ darstellte, darauf freut, den „fantastischen“ Domhnall in der Serie zu sehen, habe er jedoch nicht vor, darin aufzutreten. In der vergangenen Woche verkündete Lisa Katz, die Präsidentin von NBCUniversal Entertainment, in einem Statement: „Es ist mehr als zehn Jahre her, seitdem die letzte Folge von ‚The Office‘ auf NBC ausgestrahlt wurde, und die gefeierte Comedy-Serie erfreut sich immer größerer Beliebtheit und bringt neue Generationen von Fans auf Peacock hervor.“ Die Produktion der Serie wird im Juli 2024 starten, wobei es jedoch noch keine Details darüber gibt, wann sie ausgestrahlt wird.