Film Minions: Leinwand-Comeback für 2027 geplant

Bang Showbiz | 12.07.2024, 12:00 Uhr

Die ‚Minions‘ werden im Jahr 2027 auf die große Leinwand zurückkehren.

Ein dritter Film der erfolgreichen Illumination-Animations-Prequel-Filmreihe soll am 30. Juni 2027 in die Kinos kommen.

Pierre Coffin, der die Stimme der Minions ist, wird die Regie des kommenden Films führen. ‚Minions – Auf der Suche nach dem Mini-Boss‘ hatte im Jahr 2022 940,7 Millionen US-Dollar eingespielt. Der Film folgte dem Schwester-Franchise ‚Ich – Einfach unverbesserlich 4‘. In dem Film übernahm Will Ferrell die Rolle des Maxime Le Mal, Steve Carell kehrte als Felonious Gru zurück und Kristen Wiig verlieh ihre Stimme erneut der Lucy Wilde. Joey King spielte den Part der Poppy Prescott und Sofía Vergara sprach Valentina, Maximes Femme-Fatale-Freundin. Chris Renaud wollte, dass Will den Bösewicht spricht, da er ein „wunderbarer Charakterschöpfer“ ist. Der Regisseur, der zum Franchise zurückkehrte, nachdem er zuvor den Originalfilm von 2010 und dessen Fortsetzung von 2013 leitete, wollte „schon immer“ mit dem ‚Die Eisprinzen‘-Star arbeiten und gab zu, dass das Team gerne Künstler mit ‚Saturday Night Live‘-Hintergrund besetzt, weil ihnen so schnell Ideen für ihre Alter Egos einfallen.