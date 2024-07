Stars Jon Bon Jovi: Abschied von seiner Mutter

Jon Bon Jovi - Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story UK Premiere 2024 - FAmous BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.07.2024, 12:57 Uhr

Der 62-jährige Sänger musste sich schweren Herzens von seiner geliebten Mutter verabschieden.

Jon Bon Jovi trauert um seine geliebte Mutter.

Carol A. Bongiovi verstarb am Dienstag (9. Juli) nur vier Tage vor ihrem 84. Geburtstag in einer Klinik im US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey. In einem Statement, das vom Magazin ‚People‘ veröffentlicht wurde, zollt der 62-jährige Rockstar seiner Mutter Tribut. Es steht zu lesen: „Unsere Mutter war eine starke Frau. Ihr Geist und ihre aktive Art haben unsere Familie geformt. Sie wird uns immer fehlen.“ Carol, die einst als Playboy-Bunny auftrat, traf ihren Ehemann John Bongiovi Sr. im Jahr 1959 beim US Marine Corps. Für ihren Musikersohn gründete sie einen Fanclub, der auch heute noch besteht. Außerdem führte sie einige weitere Unternehmen und versorgte dabei gleichzeitig auch die gesamte Bongiovi-Familie in New Jersey. Neben dem Bon-Jovi-Frontmann, dessen Frau Dorothea und den vier gemeinsamen Kindern hinterlässt Carol ihren Ehemann und ihre Söhne Anthony und Matthew sowie deren Familien.

Bereits in früheren Interviews hatte Jon Bon Jovi betont, wie sehr seine Eltern ihn bei seinem Vorhaben Rockmusiker zu werden unterstützten. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Big Issue‘ erzählte er vor einer Weile: „Sie haben mich immer unterstützt, was mir im Nachhinein unglaublich vorkommt.“