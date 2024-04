Stellvertreter für den "King of Pop" Jon Bon Jovi feierte Party mit Michael Jacksons Schimpansen Bubbles

Jon Bon Jovi kann sich noch an die Partynacht mit dem Schimpansen des verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson erinnern. (ym/spot)

SpotOn News | 12.04.2024, 08:40 Uhr

An diese Geschichte wird sich Bon-Jovi-Frontmann Jon Bon Jovi wohl noch lange erinnern: Eine Partynacht mit Michael Jacksons Affen Bubbles in der japanischen Hauptstadt Tokio hätte fast zu einem Rausschmiss der Band geführt.

Jon Bon Jovi (62), Frontmann der Rockband Bon Jovi, hat in seiner knapp 40-jährigen Karriere wohl schon so einige verrückte Momente erlebt. Wie der "It's My Life"-Interpret nun im Rahmen eines Auftritts in der US-amerikanischen Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" verrät, blieb ihm dabei ein Erlebnis in ganz besonderer Erinnerung: eine Partynacht mit Michael Jacksons (1958-2009) Schimpansen Bubbles im Jahr 1987.

Die Band habe den "King of Pop" damals während eines Aufenthalts in der japanischen Hauptstadt Tokio kennengelernt, so Frontmann Bon Jovi. Er und Bandkollege Richie Sambora (64) seien in Jacksons Unterkunft eingeladen worden. "Jeder wollte Michael Jackson treffen. Richie und ich hatten die Gelegenheit, hoch in sein Zimmer zu gehen, und wir gingen in sein Hotelzimmer – das komplett mit Spiegeln ausgestattet war, damit er tanzen konnte – und sie haben tatsächlich eine Wand zwischen den Räumen entfernt", erinnert sich der 62-Jährige im Gespräch mit Gastgeber Jimmy Kimmel (56).

"Wir haben mit Bubbles gefeiert"

Weiter verriet Bon Jovi, dass er nach einem Gespräch mit Jackson zum damaligen Zeitpunkt den Eindruck gehabt hätte, dass sie "Freunde" geworden seien, also hätten sie den "King of Pop" auf ihre Etage des Hotels eingeladen.

"Leider ist er nicht gekommen, aber er schickte den Schimpansen Bubbles als seinen Stellvertreter", erinnert sich Bon Jovi: "Bubbles kam herunter und richtete Chaos an. Bubbles feierte wie ein Rockstar." Der Schimpanse sei "auf das Bett gesprungen" und hätte "eine Show abgeliefert". "Wir haben mit Bubbles gefeiert", so der Sänger. Und wie es für richtige Rockstars üblich sei, habe das Hotelmanagement der Band im Anschluss gedroht, sie aus dem Hotel zu werfen.

Dokumentation über Bon-Jovi-Bandgeschichte erscheint Ende April

Ob es Szenen ihrer Partynacht mit Jacksons Schimpansen Bubbles in der kommenden Dokumentation über die US-amerikanische Rockband geben wird, lässt Bon Jovi offen. Die vierteilige Dokumentation "Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story" soll am 26. April auf dem US-Streamingdienst Hulu erscheinen. Die Doku über die Bandgeschichte soll Einblicke hinter die Kulissen des Aufstiegs der Musiker bieten.