Stars Jon Bon Jovi: Kollegin war größte Stütze nach OP

Jon Bon Jovi - CNN Heroes 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2024, 10:00 Uhr

Jon Bon Jovi stützte sich auf seine „Schwester im Geist“, Shania Twain, nachdem er sich einer Stimmbandoperation unterzogen hatte.

Der Bon Jovi-Star unterzog sich 2022 einer Operation, um seine Stimmprobleme zu beheben – vier Jahre, nachdem Shania den gleichen Eingriff mit demselben Arzt durchlaufen hatte – und Jon sagt, dass die Hilfe und der Rat der befreundeten Sängerin ihm einen enormen Schub gegeben haben.

In seinem neuen Dokumentarfilm ‚Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story‘ erklärte Jon: „Sie war meine Schwester im Geiste in dieser Sache. Sie ist die einzige andere Person, die ich kenne, die jemals diese Operation hatte, bei diesem Arzt, und der einzige Grund, warum ich das herausgefunden habe, ist, dass sie in der Presse darüber berichtet hat. Sie hat mir nicht nur versichert, dass es in Ordnung wäre, sondern ich glaube, sie hat mich auch ein wenig angeflunkert, weil sie mir gesagt hat, dass ich viel früher zurück sein würde, als ich es tatsächlich war. Sie sagt: ‚Nun, ich habe dir das gesagt, weil ich wusste, dass du sonst einen Rückzieher machen könntest.‘ Und so konnte ich es kaum erwarten, operiert zu werden.“

Shania hat ihm außerdem danach auch geholfen, als er versuchte, seine Stimme wieder in Form zu bringen, damit er wieder auf Tour gehen kann. Auf die Frage nach seiner Genesung sagte Jon: „Jeder Tag ist Teil des Genesungsprozesses. Ich kann singen. Wozu ich nicht unbedingt in der Lage bin, sind zweieinhalb Stunden pro Nacht, vier Nächte die Woche, aber ich strebe danach, das zurückzubekommen.“ Jon enthüllte, dass die Dokumentation der Band auch zeige, wie viel Fortschritt er gemacht habe. Er erzählte ‚PEOPLE‘: „Was man im Film gesehen hat, wurde letzten März in der Szene gedreht, als ich nicht gut singen konnte, oder vor zwei Jahren, als ich auf Tour war. Ich bin in der Genesung. Ich bin mehr als fähig zu singen.“