Will sich Jon Bon Jovi endgültig von der Bühne verabschieden? Der Sänger zweifelt nach seiner Stimmband-Operation daran, ob er weiterhin auftreten kann. "Wenn der Gesang nicht großartig ist, wenn ich nicht der Typ sein kann, der ich einmal war ... dann bin ich damit durch", erklärt der 62-Jährige.

Zwar hat Jon Bon Jovi (62) offenbar noch keine eindeutige Entscheidung getroffen, der Sänger der nach ihm benannten Rockband Bon Jovi deutet allerdings an, dass er nach einer Operation womöglich nie wieder auf einer Bühne mit seinen Songs auftreten wird. "Das ist das erste Mal, dass ich das sage", erzählt der 62-Jährige im Gespräch mit der britischen "The Sunday Times". "Wenn der Gesang nicht großartig ist, wenn ich nicht der Typ sein kann, der ich einmal war … dann bin ich damit durch."

Am 7. Juni soll zwar das neue Bon-Jovi-Album "Forever" erscheinen und auch die vierteilige Doku "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story" kommt am 26. April zu Disney+, aber live zu spielen sei eine ganz andere Geschichte als neue Lieder aufzunehmen. Wenn er seiner Musik nicht gerecht werden könne, dann sei es das mit der Bühne gewesen.

Jon Bon Jovi möchte nicht "der fette Elvis sein"

"Ich will niemals der fette Elvis sein", spielt der Musiker auf das Ende der Karriere des "King of Rock 'n' Roll" an. "Es ist ein großer Unterschied, ob man in einem Studio ist oder auf Tournee geht", erläutert der 62-Jährige. "Ich möchte zweieinhalb Stunden pro Abend auftreten, vier Nächte in der Woche – und ich weiß, wie gut ich sein kann." Aber er sei mittlerweile auch älter und 60 fühle sich anders an als 50. Jon Bon Jovi sorge sich, womöglich zu vergessen, wie man singe: "Ich wäre am Boden zerstört, wenn ich nicht mehr live singen könnte, aber … das ist die Situation, in der ich mich befinde."

Auf "Forever" befinden sich die ersten neuen Bon-Jovi-Songs seit einer Stimmband-OP im Jahr 2022. Schon vor wenigen Wochen hatte der Sänger in einem Interview mit "Mix 104.1 Boston" erklärt, dass er sich nicht sicher sei, ob er für das kommende Album "Forever" auf Tour gehen kann. Er sagte, dass er aber auf dem Weg der Besserung sei und genau auf das Ziel hinarbeite, monatelang viermal in der Woche für zweieinhalb Stunden auftreten zu können.