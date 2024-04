Film Jonathan Bailey: Rolle in neuem ‚Jurassic Park‘-Film

Bang Showbiz | 16.04.2024, 12:00 Uhr

Man geht davon aus, dass Jonathan Bailey in Gesprächen ist, sich Scarlett Johansson für einen neuen Teil der ‚Jurassic Park‘-Filmreihe anzuschließen.

Der 35-jährige ‚Die Hexen von Oz‘-Schauspieler soll sich für das neue Dinosaurier-Abenteuer verpflichten, das an die drei ‚Jurassic Park‘-Filme und die ‚Jurassic World‘-Trilogie anknüpft, wobei der neue Film eine ganz neue Besetzung von Charakteren hat.

Scarlett soll zudem zugestimmt haben, in dem neuen Film mitzuspielen, der von dem ‚Rogue One‘-Filmemacher Gareth Edwards inszeniert wird und dessen Drehbuch von David Koepp geschrieben wurde, der sowohl am Original von 1993 als auch an dem ‚The Lost World‘-Sequel von 1997 mitwirkte. Es wird davon ausgegangen, dass die ‚Jurassic World‘-Stars Chris Pratt und Bryce Dallas Howard zurückkehren, wobei die Schauspieler des Originals, Jeff Goldblum, Laura Dern und Sam Neill, vermutlich auf der Liste für den neuesten Teil fehlen. Als nächstes wird Bailey in der Kinoadaption seiner ‚Die Hexen von Oz‘-Bühnenshow zu sehen sein. Der erste Teil des zweiteiligen Projekts wird im November in die Kinos kommen, Teil zwei soll 2025 erscheinen. Der Film wird der siebte des Franchise sein, die auf Michael Crichtons Buch ‚Jurassic Park‘ aus dem Jahr 1990 und seiner Fortsetzung ‚The Lost World‘ beruht. Steven Spielberg führte bei der Verfilmung aus dem Jahr 1993 sowie bei ‚The Lost World‘ die Regie, woraufhin Joe Johnstons ‚Jurassic Park III‘ von 2001 folgte.