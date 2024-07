Film Jeff Goldblum: Süße Nachricht an Scarlett Johansson vor ‚Jurassic‘-Dreh

Jeff Goldblum attends the BAFTA Television Awards 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2024, 12:00 Uhr

Jeff Goldblum schickte Scarlett Johansson eine Nachricht, in der er sie in der ‚Jurassic‘-Familie willkommen hieß.

Die 39-jährige Schauspielerin wird die Hauptrolle im kommenden vierten ‚Jurassic World‘-Film übernehmen und erhielt zu diesem Anlass eine Überraschung von dem 71-jährigen Schauspieler, der 1993 zum ersten Mal Dr. Ian Malcolm im ursprünglichen ‚Jurassic Park‘-Film spielte.

In einem Video, das diese Woche während ihres Interviews bei ‚Today‘ abgespielt wurde, sagte er: „Dr. Johansson, hier ist Jeff Goldblum.“ In Anspielung auf das ikonische Zitat des Franchise „Das Leben wird einen Weg finden“ fügte er hinzu: „Hier ist, was ich Ihnen sagen möchte: Eines weiß ich, Scarlett wird einen Weg finden. Lass dich nicht fressen, es sei denn, du willst. Ich liebe dich.“

Goldblum kehrte nach dem Original in drei weiteren Fortsetzungen in seine Rolle als Dr. Malcolm zurück, darunter seine Rückkehr in ‚Jurassic World: Dominion‘ aus dem Jahr 2022. Johansson, die bereits an dem Film ‚Asteroid City‘ mit ihm zusammengearbeitet hatte, war überglücklich über seine freundliche Geste. Sie sagte: „Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass Jeff das zu mir gesagt hat. Ich denke, mein Leben ist jetzt komplett. Ich kann in Rente gehen.“ Es wird nicht erwartet, dass Goldblum Teil des neuen ‚Jurassic World‘-Films sein wird, der eine völlig neue Geschichte ist, die sich von der ‚Jurassic World‘-Trilogie mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard in den Hauptrollen abgrenzt. ‚Rogue One‘- und ‚Godzilla‘-Regisseur Gareth Edwards wird das Ruder übernehmen und nach einem Drehbuch von David Koepp Regie führen, der 1993 auch ‚Jurassic Park‘ und vier Jahre später den Nachfolger ‚The Lost World: Jurassic Park‘ schrieb.

Erst letzten Monat lobte Johansson das Drehbuch und bezeichnete es als „so unglaublich“. Sie erzählte gegenüber ‚ComicBook.com‘: „Ich bin ein riesiger ‚Jurassic Park‘-Fan. Es ist einer der ersten Filme, an die ich mich erinnere, dass ich sie im Kino gesehen habe. Ich erinnere mich so lebhaft daran. Es war lebensverändernd und überwältigend. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie aufgeregt ich bin.“ Und sie gab zu, dass sie mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht habe, auf eine Rolle in dem Franchise zu warten. Sie fügte hinzu: „David Koepp hat es geschrieben und ist nach 30 Jahren zurückgekehrt, um es zu schreiben, und er ist so leidenschaftlich dabei. Ich versuche seit über zehn Jahren, auf jede erdenkliche Weise in dieses Franchise einzusteigen. Ich dachte mir: ‚Ich werde in den ersten fünf Minuten sterben! Ich kann von allem gefressen werden! Ich mache den Bastelservice!‘ Ich werde alles dafür tun. Die Tatsache, dass es so zu diesem Zeitpunkt passiert ist, ist eigentlich unglaublich.“