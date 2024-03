Nach zehn Jahren Joshua Jackson kommt im neuen „Karate Kid“-Film zurück ins Kino

Joshua Jackson kommt noch dieses Jahr wieder ins Kino. (mia/spot)

SpotOn News | 02.03.2024, 12:16 Uhr

Nach zehn Jahren ohne Kinoprojekt wird Joshua Jackson noch dieses Jahr wieder auf der Leinwand zu sehen sein: in einem neuen "Karate Kid"-Film. Mit dabei sind auch Jackie Chan und Ralph Macchio.

Joshua Jackson (45) kommt zurück auf die große Leinwand. Nach fast zehn Jahren ohne Kinoprojekt wird der ehemalige "Dawson's Creek"-Star im neuen "Karate Kid"-Film zu sehen sein, berichtet der "Hollywood Reporter".

Der Streifen soll Ende des Jahres in die Kinos kommen und wird als "Coming of Age Kampfkunst"-Film beschrieben. Es geht um einen Teenager aus China, der an der amerikanischen Ostküste "durch einen harten, aber weisen Mentor und Kampfsport Stärke und Orientierung findet", heißt es. Die Hauptrolle übernimmt Ben Wang (24), bekannt aus der Disney+-Serie "American Born Chinese". Auch Jackie Chan (69) und Ralph Macchio (62) sollen zu sehen sein, wie schon vor einigen Monaten angekündigt worden war.

Das Drehbuch stammt von Rob Lieber (48), Regie übernimmt Jonathan Entwistle (39), der für seine Arbeit an "The End of the F***ing World" bekannt ist. Der neue "Karate Kid"-Film soll am 13. Dezember veröffentlicht werden.

Joshua Jacksons Projekte: Zahlreiche Serien, keine Kinofilme

Welche Rolle Joshua Jackson übernimmt, ist noch nicht bekannt – er soll laut Informationen des "Hollywood Reporter" allerdings einen der Hauptcharaktere spielen. Das letzte Mal war Jackson 2015 in "Sky: Der Himmel in mir" neben Norman Reedus (55) und Diane Kruger (47) in einem Film zu sehen. Danach machte er vor allem mit Serien auf sich aufmerksam, darunter "The Affair", "Little Fires Everywhere" oder "Eine verhängnisvolle Affäre".

Zuletzt stand Jackson wegen seines Liebeslebens in den Schlagzeilen: Im Oktober hatte seine Frau Jodie Turner-Smith US-Medienberichten zufolge (37) die Scheidung eingereicht. Jackson und Turner-Smith hatten sich im Jahr 2018 kennengelernt und 2019 geheiratet. Wenige Monate später wurde ihre gemeinsame Tochter geboren, für die sie sich nun das Sorgerecht teilen werden, wie "People" berichtete.

Jackson hat offenbar auch schon eine neue Liebe: Im Dezember zeigte er sich Hand in Hand mit Oscarpreisträgerin Lupita Nyong'o (41) in der Öffentlichkeit.