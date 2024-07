Süßer Insta-Post Acht Jahre Liebe: Diane Kruger und Norman Reedus feiern Jahrestag

Diane Kruger und Norman Reedus sind seit dem 4. Juli 2016 zusammen. (eyn/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 17:30 Uhr

"Wer hätte das gedacht?": Seit 2016 ist Diane Kruger mit Norman Reedus liiert. Zum Jahrestag am 4. Juli teilte die Schauspielerin eine Liebeserklärung an ihren Partner auf Instagram.

Diane Kruger (47) und Norman Reedus (55) gehen seit 2016 gemeinsam durchs Leben. Mittlerweile haben die beiden eine fünfjährige Tochter. Ob die beiden verlobten Schauspielstars inzwischen auch verheiratet sind, ist nicht offiziell bekannt. Am 4. Juli feiern sie aber ihren achten Jahrestag. "VIII. Wer hätte das gedacht?", schrieb die Schauspielerin zu diesem Anlass zu einem Pärchenbild auf ihrem Instagram-Account.

Auf dem Foto kuschelt sich das Paar vor einem Sonnenuntergang aneinander. "Ich liebe dich, Muffin. Mit dir den Traum zu leben, ist ziemlich cool", wandte sich Kruger in der Bildunterschrift an ihren Partner. Der sieht das offenbar genauso, denn er kommentierte die Liebeserklärung mit: "Du und ich, Lady".

Verlobung schon 2021

Diane Kruger und Norman Reedus sind seit 2021 verlobt. Im Interview mit Jimmy Kimmel (56) in dessen Talkshow verriet der "The Walking Dead"-Star im Oktober 2022 Details über seinen improvisierten Heiratsantrag. Eigentlich habe er seiner Liebsten die Frage aller Fragen während einer gemeinsamen Motorrad-Tour stellen wollen – wegen eines Gewitters fiel der Ausflug aber aus.

"Ich fühlte mich schlecht, dass ich es nicht getan hatte und unsere Tochter saß auf meinem Schoß", erzählte Reedus. Darum habe er seine Partnerin gebeten, ihm seinen Stiefel zu reichen, in dem der Verlobungsring versteckt gewesen sei. "Und dann machte ich ihr den Antrag, und sie begann zu weinen, und unserer Tochter begann zu weinen – alle waren am Weinen", erinnerte er sich an den emotionalen Moment.

Die deutsche Schauspielerin und der US-amerikanische Seriendarsteller lernten sich 2015 bei den Dreharbeiten zum Film "Sky – Der Himmel in mir" kennen, in dem sie jeweils eine Hauptrolle übernahmen. Im März 2017 machten sie ihre Beziehung öffentlich, ein Jahr später kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Aus der Beziehung dem dänischen Model Helena Christensen (55) hat Reedus noch seinen Sohn Mingus (25).