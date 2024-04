"Die Goldenen Blogger" Judith Rakers gewinnt Digitalpreis für „Homefarming“-Projekt

Ungläubige Preisträgerin Judith Rakers (jök/spot)

SpotOn News | 30.04.2024, 17:04 Uhr

Bereits zum 17. Mal wurden "Die Goldenen Blogger" an Deutschlands wichtigste Internet-Schaffende verliehen. Nicht nur Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers darf sich über einen der Preise freuen. Auch "Newcomerin" Christine Westermann findet sich als älteste Gewinnerin auf der Siegerliste.

Sie betont gerne, dass sie "ohne grünen Daumen" gestartet sei. Jetzt wurde Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (48) bei einer Preisverleihung in Neuss mit dem Digitalpreis "Die Goldenen Blogger" für ihr "Homefarming"-Projekt ausgezeichnet. Den Preis als Bloggerin des Jahres erhielt Podcasterin und Rassismustrainerin Tupoka Ogette (44). Der Sonderpreis der Jury ging an das Recherche-Netzwerk "Correctiv". Die Trophäe der Newcomerin des Jahres erhielt überraschend die 75-jährige Moderatorin und Autorin Christine Westermann.

Traum von der eigenen kleinen Farm

Dafür, was ihr guttut und Internet-Farmern gefällt, hat Judith Rakers ein goldenes Näschen – ganz ohne grünen Daumen. Vor einigen Jahren krempelte die Ex-"Tagesschau"-Lady ihr Leben gehörig um. Sie warf ihren bisherigen Lifestyle über Bord und zog aufs Land. Auf ihrem Hof baut sie Obst und Gemüse an, hält sich Hühner und lebt den Traum von ihrer eigenen kleinen Farm. Im Podcast "Homefarming – Mach's Dir lecker zu Hause" spricht sie regelmäßig über ihre Erfahrungen als Kleinbäuerin. Auf der dazugehörigen Website gibt sie praktische Tipps zur Beetplanung, teilt Kochrezepte oder spricht mit Experten über ernstere Themen wie den Umgang mit der Vogelgrippe. Den Lohn für ihre Vorbildfunktion für alle Städter, die ihren Land-Traum in die Tat umsetzen: Rakers nahm in Neuss die goldverzierte Blogger-Trophäe entgegen – reichlich überrascht über ihren Erfolg, wie Bilder zeigen.

Podcasterin Ogette ist "Bloggerin des Jahres"

Seit Jahren setzt sich Autorin, Podcasterin und Trainerin Tupoka Ogette gegen Rassismus ein. Sie wurde mit Deutschlands ältestem Digitalpreis als "Bloggerin des Jahres" geehrt. Demselben Thema widmeten sich in beeindruckender Weise die Journalisten des Recherche-Netzwerks "Correctiv". Sie hatten intensiv rund um den "Geheimplan für Deutschland" und ein Treffen der neuen Rechten im November 2023 in Potsdam recherchiert. Die journalistische Leistung brachte ihnen jetzt den Sonderpreis der Jury ein.

Westermann Newcomerin und älteste Preisträgerin

Ihre Liebe für gute Geschichten eint die Moderatorinnen Mona Ameziane (30) und Christine Westermann (75). Gerade weil zwei Generationen zwischen beiden liegen, begeistern sie mit ihrem Literatur-Podcast "Zwei Seiten" ein breites Publikum. Kurios: WDR-Moderatorin Christine Westermann stellte mit 75 Jahren als älteste Gewinnerin nicht nur einen Altersrekord in der Geschichte des Preises auf. Gemeinsam mit Ameziane gewann Westermann den Preis in der Kategorie "Newcomer". Als alter Hase im Digital-Geschäft dürfte sich hingegen Influencer und Schauspieler Phil Laude (33) sehen. Der Ex-"Y-Titty"-Star räumte gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin, Comedienne Lara Maria Groppler (25), den Preis in der Kategorie Entertainment ab. In ihrer unterhaltsamen Internet-Serie "Almans um die Welt" parodiert das Paar typisch deutsche Eigenarten im Ausland.