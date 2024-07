"Auf dem Kopf kreativ austoben" Bianca Heinicke überrascht mit völlig verändertem Look

Ihre Fans kennen Bianca Heinicke eigentlich mit blonden Haaren. (jom/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 22:31 Uhr

Bianca Heinicke scheut keine optische Veränderung. Die Influencerin zeigt sich bei Instagram mit einem neuen Look und erklärt dazu: "Ich liebe meine neue Haarfarbe."

Bianca Heinicke (31) hat ihren rund 8,4 Millionen Instagram-Followern ihr neues Erscheinungsbild präsentiert. In einem Posting hat sie mehrere Fotos veröffentlicht und erklärt dazu: "So vieles sich auch verändert hat, ist eine Sache geblieben: Meine Lust, mich auf meinem Kopf kreativ auszutoben und Neues auszuprobieren." Zudem kommentiert sie mit Herzchenaugen-Emojis: "Ich liebe meine neue Haarfarbe."

Hingucker im Grünen

Auf den Bildern posiert die Influencerin, die mit dem Lifestyle-YouTube-Kanal "BibisBeautyPalace" berühmt wurde, in einem Feld und trägt ein knallrotes Blazerkleid. Der Blick fällt jedoch besonders auf ihre Haare, die nicht mehr blond sind, sondern in einem Kupferrot gefärbt wurden. Auf den Fotos fallen sie ihr in leichten Wellen über die Schultern, dazu trägt Heinicke einen Pony.

"Willkommen im Club", kommentierte die ebenfalls rothaarige YouTuberin Melina Sophie (28) die Bilderreihe. "Steht dir richtig gut", zeigte sich Ex-"Let's Dance"-Star Biyon Kattilathu (40) ebenfalls begeistert. Model Simone Kowalski (26) schrieb kurz und knapp: "Wunderschön."

Heinicke war rund 13 Jahre lang mit dem ebenfalls als Influencer tätigen Julian Claßen (31) zusammen. Sie heirateten 2018 und bekamen zwei Kinder. Im Mai 2022 gaben sie ihre Trennung bekannt. Heinicke zog sich in den sozialen Medien zurück und meldete sich schließlich Anfang 2024 wieder auf Instagram zu Wort. "Über zehn Jahre habe ich Social Media in einem extremen Ausmaß als meinen Beruf ausgeübt, der so intensiv mit meinem Privatleben verschmolzen war, dass ich am Ende nicht mehr konnte und wollte", erklärte sie zum Jahreswechsel unter anderem in einem langen Beitrag. Im April erklärte Heinicke, dass sie sich künftig auf Social Media unter anderem dem Veganismus und gesellschaftskritischen Themen widmen will.