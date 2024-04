Von der "Tagesschau" in den Garten Judith Rakers‘ Neustart hat „total funktioniert“

Judith Rakers mit ihrem Buch "Judiths kleine Farm". (mia/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 18:16 Uhr

Ende Januar hat sich Judith Rakers von ihrem Job als "Tagesschau"-Moderatorin verabschiedet und ein neues Leben im Grünen begonnen. Nun versichert sie: Der Neustart hat "total funktioniert".

Nach fast zwei Jahrzehnten hat sich Judith Rakers (48) Ende Januar von der "Tagesschau" verabschiedet und ein neues Leben im Grünen begonnen. Offenbar die richtige Entscheidung, wie sie im Gespräch mit "RTL" erzählt.

Video News

Am Rande des "WoMen On Top"-Events in Düsseldorf berichtete Rakers, dass ihr Neuanfang "total funktioniert" habe, "was das Lebensglück angeht und auch mein berufliches Zuhause". Rakers hatte angekündigt, sich nach ihrer "Tagesschau"-Karriere verschiedenen Homefarming-Projekten widmen zu wollen.

Rakers: "Es gab Rückschläge"

Dabei hat nicht von Anfang an alles geklappt, wie sie auch zugibt: "Es gab Rückschläge, es hat nicht immer alles funktioniert, aber jetzt habe ich einen Selbstversorgergarten mit über 70 bis 80 Gemüse- und Obstsorten, einen tollen Onlineshop, ein Magazin, die Bücher funktionieren alle sehr gut."

Den Mut für all die neuen Projekte hat sich Rakers von ihrem Vater abgeschaut, der sie alleine großgezogen hat, wie sie auch verrät: "Mein Vater hat mir immer beigebracht, Dinge zu tun und mutig zu sein, sie anzupacken, auch wenn man sie vielleicht noch nicht kann."