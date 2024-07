Film Kevin Feige über den ‚Blade‘-Neustart

Kevin Feige, President of Marvel Studios onstage at Walt Disney Studios' 2024 presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2024, 14:15 Uhr

Der Filmemacher hat darauf bestanden, dass der Neustart lange dauert, da das Team nichts „überstürzen“ möchte.

Kevin Feige, der Marvel Studios-Chef, hat darauf bestanden, dass der ‚Blade‘-Neustart lange dauert, da das Team nichts „überstürzen“ möchte.

Der Originalfilm mit Wesley Snipes, der auf Marvels Vampirjäger-Superhelden beruht, war 1998 in den Kinos erschienen und brachte zwei Fortsetzungen und eine Fernsehserie hervor.

Und jetzt versucht das Studio, das Projekt für eine neue Generation erneut zum Leben zu erwecken, wobei die Produktion aber zahlreiche Rückschläge erlebte und der geplante Veröffentlichungstermin um zwei Jahre verlegt wurde. Feige verriet, dass das Team vorsichtig vorgehe und sicherstelle, dass das Projekt nicht überstürzt wird. Der Regisseur erklärte in einem Gespräch gegenüber BlackTree TV: „In den vergangenen zwei Jahren, in denen wir versuchten, diesen Film zu drehen, war es für uns am wichtigsten, nichts zu überstürzen und sicherzustellen, dass wir den richtigen ‚Blade‘-Film drehen.“ Der Filmemacher bestand weiterhin darauf, dass das Team in die Fußstapfen von Marvels ‚Deadpool‘-Franchise treten will, indem es ‚Blade‘ mit einer restriktiven Altersfreigabe nur für Erwachsene belässt. Feige fügte hinzu: „Vor Jahren gab es einige großartige ‚Blade‘-Filme – sie sind alle ab 18 Jahren freigegeben gewesen. Ich denke also, dass das, wie bei ‚Deadpool‘, mit der Figur Blade zusammenhängt.“ Der Oscar-prämierte Schauspieler Mahershala Ali wird die Rolle des Vampirjägers neben Mia Goth als Bösewicht Lilith übernehmen.