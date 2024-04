Schon im vergangenen Jahr Julia Stiles wurde heimlich zum dritten Mal Mutter

Julia Stiles ist jetzt dreifache Mama. (dr/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 07:08 Uhr

Die US-amerikanische Schauspielerin Julia Stiles ist zum dritten Mal Mutter geworden - und das bereits im vergangenen Jahr! Sie hat ihre Schwangerschaft jedoch bewusst vor der Öffentlichkeit geheim gehalten.

Die US-amerikanische Schauspielerin Julia Stiles (43) ist heimlich zum dritten Mal Mutter geworden. Das gab sie fast schon beiläufig in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit der "New York Times" bekannt. "Ich bin aktuell ein emotionales Bündel, weil ich ein fünf Monate altes Baby habe und bei meinem ersten Film Regie geführt habe", sagte Stiles darin. Sie habe sich zuvor dazu entschlossen, der Öffentlichkeit ihre Schwangerschaft nicht mitzuteilen: "Ich habe nicht wirklich darüber gesprochen."

Das Geschlecht oder den Namen ihres mittlerweile bereits dritten Kindes verriet sie noch nicht. Mit ihrem Mann Preston Cook, den sie im Jahr 2017 heiratete, hatte sie zuvor bereits die beiden gemeinsamen Söhne Strummer (6) und Arlo (2). Mutter zu sein sei ein "großartiges Training für die Arbeit als Regisseurin", erklärte Stiles in dem Gespräch mit der renommierten Zeitung.

Erst im Februar beendete sie die Arbeiten an ihrem Regiedebüt "Wish You Were Here". Dabei habe sie immer zehn Schritte im Voraus denken müssen, das sei auch im gegenwärtigen Moment in ihrem Leben der Fall: "Man muss ein gutes Zeitmanagement haben. Man muss sensibel für die Bedürfnisse der Leute sein und sie anleiten, aber eben auch Grenzen setzen." Das gelte sowohl als Mutter, als eben auch als Filmemacherin.

Die Geburt ihres zweiten Kindes Arlo gab Julia Stiles via Instagram bekannt

Dennoch gestand Stiles auch, dass sie sich aktuell immer noch im Baby-Modus befinde: "Ich schlafe kaum noch." Dennoch fühle sie sich unterm Strich großartig und "energiegeladener als je zuvor." Die Geburt ihres zweiten Sohns Arlo gab der "10 Dinge, die ich an dir hasse"-Star noch via Instagram bekannt und postete zuvor auch einige Fotos ihres Babybauchs. 2022 schrieb sie dort dann nach der Entbindung auf ihrem offiziellen Account: "Willkommen auf der Welt, Baby Arlo! Der neueste Zuwachs in unserer Familie erinnert mich daran, wie unendlich Liebe sein kann."