SpotOn News | 16.04.2024, 11:14 Uhr

Im Sommer 2025 soll ein neuer Teil von "Jurassic World" in die Kinos kommen. Mit Scarlett Johansson soll die Hauptdarstellerin schon feststehen. Nun gibt es Gerüchte um einen männlichen Star. Der soll aus der Hitserie "Bridgerton" stammen: Jonathan Bailey.

Die Macher des neuen "Jurassic World"-Films sollen ein Auge auf Jonathan Bailey (35) geworfen haben. Laut "The Hollywood Reporter" ist der Brite im Gespräch für die männliche Hauptrolle. Der neueste Teil des Dinosaurier-Franchise soll im kommenden Jahr, am 2. Juli 2025, in die Kinos kommen. Universal Pictures hatte das Projekt im Februar dieses Jahres via Instagram angekündigt.

Jonathan Bailey machte sich spätestens mit "Bridgerton" einen Namen. In der erfolgreichen Netflix-Serie spielte er als Anthony Bridgerton eine der Hauptrollen. Der gefeierte Bühnenschauspieler machte davor schon in den ersten beiden Staffeln der Krimiserie "Broadchurch" auf sich aufmerksam. Sein Durchbruch als Filmstar steht erst noch bevor. Im November dieses Jahres wird Bailey im ersten Teil der Musical-Verfilmung "Wicked" zu sehen sein.

Das Magazin "Time" wählte Jonathan Bailey 2022 zu einem der einflussreichsten Personen einer neuen Generation. Der bekennend homosexuelle Schauspieler definiere das Bild des Hollywood-Schwarms neu. "Variety" bezeichnete ihn ebenfalls 2022 als einen der einflussreichsten schwulen Künstler.

Scarlett Johansson und "Godzilla"-Regisseur: Das wissen wir über "Jurassic World 4"

Für die weibliche Hauptrolle von "Jurassic World" soll Universal Pictures einen ganz großen Namen anvisiert haben. Ebenfalls laut "The Hollywood Reporter" ist Scarlett Johansson (39) Favoritin für den Part als Protagonistin. Nach ihrer Rolle als Black Widow im Marvel Cinematic Universe wäre es ihr Einstieg ins zweite große Franchise.

Als Regisseur steht bereits Gareth Edwards (48) fest. Der "The Creator"-Macher sammelte bereits 2014 mit "Godzilla" Erfahrung mit gigantischen Echsen. Edwards ersetzte den zunächst verpflichteten Action-Spezialisten David M. Leitch (48). Als Drehbuchautor ist David Koepp (60) dabei. Er verfasste die Skripts für den Originalfilm "Jurassic Park" (1993) und die Fortsetzung "Vergessene Welt: Jurassic Park" (1997). Auch die Personalie von Steven Spielberg (77) als ausführender Produzent spricht für eine Rückkehr zu den Wurzeln.

Ein offizieller Titel ist noch nicht bekannt, Gerüchten zufolge soll er aber "Jurassic City" lauten. Nach der "Jurassic Park"-Trilogie (1993-2001) und den drei "Jurassic World"-Filmen (2015-2022) wäre der Film dann also der Neustart einer neuen Reihe, obwohl er zunächst als Teil der "Jurassic World" beworben wurde.