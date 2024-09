Gescheiterter Antrag Justin Timberlakes Festnahme: Bodycam-Videos bleiben unter Verschluss

Die Festnahme von Justin Timberlake sorgte seit Juni für einige Schlagzeilen. (paf/spot)

SpotOn News | 19.09.2024, 13:59 Uhr

Die Bodycam-Aufnahmen von Justin Timberlakes Festnahme im Juni werden nicht veröffentlicht. US-Medien scheiterten mit einem Antrag auf Einsicht in öffentliche Aufzeichnungen. Die Parteien hätten einen Deal geschlossen, der den Verschluss der Videos besiegelte.

Die Bodycam-Aufnahmen von Justin Timberlakes (43) Festnahme werden nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Die beteiligten Parteien haben sich darauf geeinigt, sie unter Verschluss zu halten. Das berichtet das US-Portal "TMZ" unter Berufung auf das Büro des Bezirksstaatsanwalts in Suffolk County, New York. In diesem Verwaltungsbezirk wurde Timberlake im Juni wegen angeblicher Trunkenheit am Steuer kurzzeitig festgenommen.

Timberlake kam milderes Strafmaß zu

"TMZ" hatte eigenen Angaben zufolge einen Antrag auf Einsicht in öffentliche Aufzeichnungen gestellt. Da diesem nicht stattgegeben wurde, habe weiterhin niemand außer der Staatsanwaltschaft und Timberlakes Anwälten Zugriff darauf. Auf den Sänger kam eine vergleichsweise milde Strafe zu. Er bekannte sich am vergangenen Freitag (13. Juli) in Sag Harbor schuldig, unter Alkoholeinfluss mit dem Auto gefahren zu sein. Ursprünglich wurde Timberlake Trunkenheit am Steuer vorgeworfen. Dies soll aufgrund eines Deals abgemildert worden sein. Eine Verurteilung für Trunkenheit am Steuer wäre mit einer Freiheitsstrafe einhergegangen.

Ein Richter verurteilte den Musiker übereinstimmenden Medienberichten zufolge nach einem Deal schließlich zu 25 Stunden gemeinnütziger Arbeit und einer Geldstrafe von 500 US-Dollar (umgerechnet etwa 448 Euro). Das Urteil beinhaltete zudem eine öffentliche Erklärung, die Timberlake als Teil des Deals abgeben musste. In dieser teilte er nach dem Gerichtstermin mit, er versuche, "sehr hohe Anforderungen" an sich zu stellen. Das sei diesmal jedoch nicht der Fall gewesen. Der Musiker appellierte an alle Autofahrer, auch nach einem alkoholischen Getränk nicht mehr am Straßenverkehr teilzunehmen.

90-tägiger Entzug der Fahrerlaubnis in New York

Zusätzlich zu der Geldstrafe und den Arbeitsstunden dürfe Timberlake 90 Tage lang kein Auto im Bundesstaat New York fahren, wie US-Medien berichteten. Seine Fahrerlaubnis für den Bundesstaat war Timberlake bereits bei einer Anhörung am 2. August entzogen worden.

Diesen Konsequenzen musste sich Timberlake stellen, nachdem er im Juni in Sag Harbor von der Polizei angehalten und für kurze Zeit festgenommen worden war. Die Polizei erklärte in einem Statement, er habe ein Stoppschild missachtet und nicht die Spur halten können. Der Sänger sei zudem wackelig auf den Beinen gewesen und habe verlangsamt gesprochen.