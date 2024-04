Film Kali Reis: Rolle in ‚Mercy‘

Kali Reis - January 2024 - Avalon - True Detective Night Country Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.04.2024, 18:00 Uhr

Kali Reis hat sich dem Cast von ‚Mercy‘ angeschlossen.

Die ‚True Detective: Night Country‘-Schauspielerin wird zusammen mit Chris Pratt, Rebecca Ferguson und Annabelle Wallis in dem neuen Science-Fiction-Film mit von der Partie sein.

Der Film wird von Timur Bekmambetov nach einem Drehbuch von Marco van Belle inszeniert werden und spielt in der nahen Zukunft, wo die Kapitalkriminalität zugenommen hat. ‚Mercy‘ handelt von der Geschichte eines Detektivs (Pratt), der dazu gezwungen ist, seine Unschuld zu beweisen, nachdem ihm ein Gewaltverbrechen vorgeworfen wird. Die Filmchefs sollen planen, die Produktion des kommenden Projekts noch in diesem Frühjahr zu starten, bevor der Film im August 2025 in die Kinos kommt. Kali war Weltmeisterin im Boxen, bevor sie vor drei Jahren den Wechsel zur Schauspielerei wagte, und nutzte ihre Erfahrung für ihre Rolle in dem Krimi-Drama an der Seite von Jodie Foster. Die 37-jährige Darstellerin erklärte gegenüber ‚Evening Standard‘: „Ich war die meiste Zeit meines Lebens über in Situationen, in denen ich gesunken oder geschwommen bin, und es tröstet mich, zu wissen, dass ich fähig dazu bin.“ Reis sei sich bewusst, dass sie mit ihrer ‚True Detective‘-Rolle „gegen den Typ kämpft“, weil Sportler oftmals dazu neigen, sich den Erwartungen anzupassen, wenn sie in die Schauspielbranche wechseln.