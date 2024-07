Nominierte Produktionen stehen fest Emmy-Nominierungen: „The Bear“ bricht Rekord im Bereich Comedy

"The Bear"-Hauptdarsteller Jeremy Allen White ist als "Bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie" für einen Emmy-Award nominiert. (lau/spot)

SpotOn News | 17.07.2024, 19:05 Uhr

Die nominierten Produktionen und Darsteller für die 76. Emmy-Awards stehen fest. Die beiden FX-Serien "Shōgun" und "The Bear" haben die Nase vorn.

Die Nominierungen für die 76. Emmy-Awards stehen fest. Für die Preisverleihung, die in diesem Jahr am 15. September stattfindet, hat sich die FX-Serie "The Bear: King of the Kitchen" als einer der Favoriten herauskristallisiert. Auf insgesamt 23 Nominierungen kommt das Comedy-Programm, darunter in der Königsdisziplin "Beste Comedy-Serie". Damit bricht "The Bear" einen im Jahr 2009 von "30 Rock" aufgestellten Rekord. Die NBC-Serie von Serienschöpferin Tina Fey (54) kam damals im Bereich Comedy auf 22 Nominierungen.

Bei den Drama-Serien hat indes die Historienserie "Shōgun" die Nase vorn. Das Programm des Senders FX kommt auf insgesamt 25 Nominierungen, darunter ebenfalls in der Königsdisziplin "Beste Drama-Serie". Sowohl "The Bear" als auch "Shōgun" sind in Deutschland beim Streamingdienst Disney+ verfügbar.

Die Nominierten in Bereich "Drama"

Zu den weiteren nominierten Serien in der Kategorie "Beste Drama-Serie" zählt die Netflix-Produktion "The Crown". Die finale Staffel der Show über das Leben der britischen Royals ist insgesamt 18 Mal nominiert. Schauspieler Dominic West (54), der in dem Programm den damaligen Prinz Charles (75) verkörpert, ist in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einer Drama-Serie" erstmals für einen Emmy-Award nominiert.

Daneben können sich auch die Amazon-Produktion "Fallout", "The Morning Show" von Apple TV+ sowie die gemischt aufgenommene Netflix-Großproduktion "3 Body Problem" (neben anderen) über eine Nominierung in der Kategorie "Beste Drama-Serie" freuen.

"Rentierbaby" sichert sich elf Emmy-Nominierungen

Auch eines der Serienphänomene des zurückliegenden Jahres kann insgesamt elf Nominierungen auf sich verbuchen: Der Netflix-Erfolg "Rentierbaby" ist nicht nur als "Beste Miniserie" nominiert, auch Serienschöpfer, Autor und Hauptdarsteller Richard Gadd (35) ist insgesamt drei Mal nominiert: als "Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie", für das "Beste Schreiben für eine Miniserie" sowie als ausführender Produzent gemeinsam mit anderen in der Kategorie "Beste Miniserie". Damit dürfte "Rentierbaby" als klarer Favorit in der Miniserien-Kategorie ins Rennen gehen.

Die Nominierten in Bereich "Comedy"

Neben der eingangs erwähnten Comedy-Serie "The Bear" erweist sich auch die Hulu-Show "Only Murders in the Building" einmal mehr als sehr beliebt unter den Emmy-Abstimmenden. Auf insgesamt 21 Nominierungen kommt die Serie, darunter als "Beste Comedy-Serie". Auch das Hauptdarsteller-Trio Steve Martin (78), Martin Short (74) und Selena Gomez (31) ist jeweils in den Schauspielkategorien im Bereich "Comedy" nominiert.

Robert Downey Jr., Jodie Foster und Da'Vine Joy Randolph: Oscarpreisträger für Emmy-Awards nominiert

Auch die gerade erst mit einem Oscar in den Nebendarsteller-Kategorien ausgezeichneten Robert Downey Jr. (für "Oppenheimer", 59) und Da'Vine Joy Randolph (für "The Holdovers", 38) können sich über eine Emmy-Nominierung freuen. Downey Jr. ist als "Bester Nebendarsteller in einer Miniserie" für sein Spiel in der HBO-Show "The Sympathizer" nominiert, Randolph als "Beste Gastdarstellerin in einer Comedy-Serie" für "Only Murders in the Building".

Die frühere Oscarpreisträgerin Jodie Foster (61) ist indes als "Beste Hauptdarstellerin in einer Miniserie" nominiert für ihr Spiel in der vierten Staffel der Anthologie-Serie "True Detective: Night Country" von HBO. Daneben freut sie sich auch über eine Nominierung als ausführende Produzentin in der Kategorie "Beste Miniserie". "True Detective: Night Country" ist für insgesamt 19 Emmy-Awards nominiert.