Fans sind geschockt Kanye Wests Release-Party: Kim Kardashian feiert mit Bianca Censori

Bianca Censori (l.) ist Kanye West aktuelle Partnerin, Kim Kardashian seine Ex-Frau und Mutter seiner vier Kinder. (jök/spot)

SpotOn News | 13.03.2024, 16:03 Uhr

Wer hätte das gedacht? Auf einem Party-Video anlässlich Kanye Wests neuem Album ist Ex-Frau Kim Kardashian zu sehen - in trauter Eintracht neben seiner neuen, skandalträchtigen Partnerin Bianca Censori. Kardashian-Fans zeigen sich reichlich irritiert über den Clip.

Dieser Anblick lässt ihre Fans irritiert zurück: Kim Kardashian (43), Ex-Frau von Rapper Kanye West (46), und ihre Nachfolgerin Bianca Censori (29) sind erstmals gemeinsam in einem Video-Clip zu sehen. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, zeigt der Clip beide friedlich nebeneinander auf einer Record-Release-Party in San Francisco für Kanyes neues Album "Vultures 1".

"Über was unterhalten sich die beiden?"

Im Video wippen Kardashian und Censori hinter einer Bande gemeinsam im Takt, während Kanye West, der sich derzeit offiziell nur noch "Ye" nennt, auf der Bühne performt. Bianca, Architektin aus Australien, ist seit 2022 in einer Beziehung mit dem umstrittenen Rapper, nachdem Kim von 2014 bis 2022 mit ihm verheiratet war. Kanyes gerade veröffentlichtes Album "Vultures 1" scheint bei beiden gut anzukommen, während ein Fan die seltene Szene festhält und später postet. Die Reaktionen der Fans auf den Clip fallen gemischt aus – von Überraschung bis Schock: "Damit habe ich nicht gerechnet", stellt ein Fan fest. "Über was in aller Welt unterhalten sich die beiden?", will ein anderer wissen. Ein weiterer kommentiert mit einem schlichten "Yo, wtf".

Skandal-Auftritte: Er verhüllt, sie entblößt

Außerdem interessant: Biancas Outfit. Während Kim sich modisch im dunklen Farbspektrum aufhält, trägt Bianca eine Art Ballerina-Kostüm in Rosa und Weiß. Was für die einen nur im Karneval denkbar wäre, zählt für Bianca und Kanyes Verhältnisse zur Kategorie "sehr dezent". Die beiden sollen Ende 2022 in einer privaten Zeremonie geheiratet haben. In den vergangenen Monaten fielen beide immer wieder durch bizarre Aktionen in der Öffentlichkeit auf. Kanye trug dabei häufig Outfits, die ihn von Kopf bis Fuß verhüllten, während seine Partnerin nahezu komplett entblößt auftrat.

Biancas Super-Bowl-Outfit als "Taco-Schale" verspottet

Was Fans erstaunen dürfte: Kim soll ein freundschaftliches Verhältnis zu Bianca pflegen. Gleichzeitig ist sie Berichten zufolge kein Fan davon, dass Bianca ihre gewagte Mode vor den Augen ihrer gemeinsamen Kinder mit Kanye zur Schau stellt. "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf", so eine ungenannte Quelle gegenüber "Daily Mail". Kim sei "wirklich überrascht, dass Kanye seine Frau so aus dem Haus gehen lässt". Während des Super Bowls am 11. Februar in Las Vegas wurde Bianca in einem knappen Outfit fotografiert, das kaum ihre Brüste und ihren Hintern bedeckte und im Internet als "Taco-Schale" verspottet wurde. Nur wenige Tage zuvor trug sie einen durchsichtigen Regenmantel, unter dem sie nichts trug. Biancas Eltern sollen sich von Kanye und den öffentlichen Auftritten ihrer Tochter "gedemütigt" fühlen.

"Ich habe mich entschieden, mich selbst glücklich zu machen"

Kanye West hingegen hat kürzlich die bizarre und manchmal obszöne Outfitwahl seiner Frau verteidigt – ebenso wie seine Entscheidung, Fotos von Bianca auf Instagram zu posten: "Ich poste meine Frau so oft ich will, Bruder", schrieb er seinen 19,5 Millionen Followern. "Es macht mich glücklich. Manche Leute wollen nicht, dass du glücklich bist. Sie wollen, dass du sie glücklich machst. Ich habe mich entschieden, mich selbst glücklich zu machen und ich bin glücklich damit", so der Rap-Star. Auch Kim soll er während der sieben gemeinsamen Ehe-Jahre immer wieder Outfit-Vorschriften gemacht haben, allerdings in völlig anderer Hinsicht. Kim Outfits seien ihm Berichten zufolge häufig zu sexy gewesen. Kims milliardenschwere Kollektion Skims hatte er einst als "übermäßig sexualisiert" kritisiert. Nicht zum ersten Mal lässt der Rapper die Welt mit vielen Fragezeichen zurück.