Er ist zu Gast bei "3nach9" Kanzler Olaf Scholz: „Meine Frau und ich gucken sehr selten Fernsehen“

Olaf Scholz sitzt nicht oft vor dem Fernseher. (hub/spot)

SpotOn News | 08.03.2024, 11:05 Uhr

Olaf Scholz kommt offenbar nicht oft zum Fernsehen in seiner Freizeit. Wenn der Bundeskanzler mit seiner Frau vor dem TV sitzt, dann am Freitagabend...

Bundeskanzler Olaf Scholz (65, SPD) und seine Ehefrau, die Politikerin Britta Ernst (63), gucken "sehr selten Fernsehen". Das verriet der 65-Jährige in der Talkshow "3nach9". In der Sendung fügte Scholz laut Vorabbericht hinzu: "Das passt einfach nicht in die Lebens- und Zeitplanung." Scholz erklärte weiter: "Aber was wir ziemlich oft gucken, ist am Freitag Talkshow – und eben '3nach9'."

Video News

Die Sendung "3nach9" mit Olaf Scholz wird am heutigen 8. März ab 22 Uhr bei NDR, Radio-Bremen-Fernsehen und im hr-Fernsehen zeitgleich ausgestrahlt. Die Moderatoren Judith Rakers (48) und Giovanni di Lorenzo (64) feiern darin unter anderem mit dem Bundeskanzler die 600. Jubiläumsausgabe. "'Die Mutter aller Talkshows', wie man sagt", nennt Olaf Scholz die Sendung.

Olaf Scholz treibt viel Sport

Was Olaf Scholz statt Fernsehen in seiner Freizeit macht, hat der Spitzenpolitiker in der Vergangenheit ebenfalls schon verraten. Britta Ernst, mit der er seit 1998 verheiratet ist, war es, die dem heutigen Bundeskanzler zu einem seiner wichtigsten Hobbys verholfen hat: Sport. Als er etwa 40 Jahre alt war, habe sie ihm gesagt, er müsse etwas tun und er sei ihr "sehr dankbar" dafür, verriet Scholz einmal bei einem "Brigitte live"-Auftritt.

Sport treibt er, weil es ihm guttue und Spaß mache, wie Scholz, der auch "leidenschaftlich und viel" liest, ebenfalls sagte. "Ich versuche, mir zwei oder drei Mal pro Woche Zeit für Sport zu nehmen – joggen, rudern oder wandern. Außerdem fahren wir gerne Rad." Im "Bunte"-Gespräch bezeichnete sich der Politiker kurz vor seiner Wahl zum Kanzler 2021 zudem als "Genießer": "Ich koche gerne, am liebsten am Wochenende. Meine Frau und ich wechseln uns da ab. Meine Königsberger Klopse krieg' ich ganz gut hin. So was gibt es ja kaum noch in Restaurants." Dabei richte er sich "weitgehend" nach dem Rezept von Tim Mälzer, "mit kleinen Variationen".