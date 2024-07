Mitgefühl für Gareth Southgate Bei Treffen mit Olaf Scholz: König Charles plaudert über Fußball-EM

Bundeskanzler Olaf Scholz (li.) und König Charles (re.) in Oxford. (jom/spot)

SpotOn News | 19.07.2024, 11:37 Uhr

Beim Europagipfel nahe Oxford, bei dem auch Bundeskanzler Olaf Scholz anwesend war, kam es zum Austausch zwischen den europäischen Staats- und Regierungschefs und König Charles. Der Royal plauderte dabei auch über die Fußball-EM.

Am Donnerstag (18. Juli) traf sich der britische Monarch König Charles III. (75) anlässlich des vierten Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) mit fast 50 europäischen Staats- und Regierungschefs. In einer Gruppe plauderte er im Schloss Blenheim mit Bundeskanzler Olaf Scholz (66), Finnlands Ministerpräsident Petteri Orpo (54) und der britischen Vize-Premierministerin Angela Rayner (44). Diese soll den Royal laut "britischer Daily Mail" auf die zurückliegende Fußball-EM in Deutschland angesprochen haben.

Charles über Southgate: "Hervorragend gemacht"

Englands Niederlage im EM-Finale gegen Spanien bezeichnete Charles demnach als "qualvoll". Für den mittlerweile zurückgetretenen Trainer der Three Lions, Gareth Southgate (53), zeigte der 75-Jährige Mitgefühl. "Der Trainer tut mir so leid, er ist immer der Schuldige, aber eigentlich hat er seine Sache hervorragend gemacht."

Charles zeigte sich beim royalen Empfang bestens gelaunt, lachte mit Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis (56) oder tauschte sich mit Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj (46) und dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron (46) aus. Wolodymyr Selenskyj wurde die Ehre zuteil, mit Charles im Anschluss an das Treffen noch bei einer privaten Audienz zu sprechen.

"Bei dem Treffen diskutierten 46 europäische Staats- und Regierungschefs über eine Reihe internationaler Herausforderungen, Chancen und unsere gemeinsamen Werte", hieß es zu der Veranstaltung nördlich von Oxford in einem Instagram-Post der "Royal Family". Der an Krebs erkrankte Charles hat eine arbeitsreiche Woche hinter sich. Anfang der Woche reiste er mit Ehefrau Königin Camilla (77) für zwei Tage auf die britischen Kanalinseln. Am Mittwochmittag (17. Juli) eröffnete er bei einer traditionsreichen Zeremonie das Parlament in London. Begleitet wurde er auch zu diesem Termin von Königin Camilla, die an dem Tag ihren 77. Geburtstag feierte.