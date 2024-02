Film Kate Hudson: Sie verdiente Cents mit ‚Kevin – Allein zu Haus‘

Kate Hudson - InStyle Awards 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.02.2024, 18:00 Uhr

Kate Hudson erhält für ihren Cameo-Auftritt in „Kevin – Allein in New York“ immer wieder 10-Cent-Schecks.

Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass die 44-jährige ‚Almost Famous‘-Darstellerin 1992 als Kind in der Fortsetzung der Chris Columbus-Komödie mit Macaulay Culkin (43) in der Hauptrolle des Kevin McCallister auftrat. Damals war die Tochter von Goldie Hawn 12 Jahre alt und sang auf der Bühne mit dem Rest des Weihnachtschores. Für diesen Auftritt bekommt sie noch immer Geld, wenn auch nicht besonders viel.

Kate verriet nun, dass sie noch immer eine winzige Summe aus Streams erhält. In ihrem ‚Sibling Revelry‘-Podcast sprach sie mit den Geschwistern Joey, Matthew und Andy Lawrence und verriet: „Ich bekomme immer noch Anteile von ‚Kevin – Allein zu Haus 2‘, weil ich darin gesungen habe. Ich bin in diesem Chor und deshalb bekomme ich ab und zu 10 Cent.“

Viele Schauspieler haben die miserablen Restzahlungen, die sie erhalten, angeprangert, und das war einer der Gründe für den Streik der Hollywood-Schauspieler im letzten Jahr. Mandy Moore gehörte zu den Schauspielern, die die Studios angriffen und ihre „sehr winzigen“ Gehaltsschecks enthüllten. Moore legte offen, was sie an den Streams von ‚This Is Us‘ verdient. Die 39-jährige Schauspielerin, die von 2016 bis 2022 Rebecca Pearson in dem preisgekrönten Drama verkörperte, schloss sich im vergangenen Sommer inmitten des SAG-AFTRA-Schauspielerstreiks den Streikposten vor Disney in Burbank, Kalifornien, an. Und sie verriet, dass sie etwa „81 Cent“ bekommt, seit Hulu die Serie 2017 von NBC gekauft hat. Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ sagte sie: „Das Problem mit den Anteilen ist riesig. Wir sind in einer unglaublich glücklichen Position als arbeitende Schauspieler, die in Serien mitgewirkt haben, die auf die eine oder andere Weise enormen Erfolg hatten. Aber viele Akteure, die jahrelang vor uns in unserer Position waren, konnten von den Anteilen leben oder zumindest ihre Rechnungen bezahlen.“